João Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30

A queda precoce na estreia do ATP de Buenos Aires, no qual defendia o título, custou cinco posições no ranking para o brasileiro João Fonseca. Então 33º do mundo, ele agora aparece na 38ª colocação. Mas, uma boa performance no Rio Open, no qual chega entre os favoritos, pode recolocá-lo no Top 30 caso obtenha os 500 pontos do título.

João Fonseca, tenista brasileiro em sessão de treinamento no Rio de Janeiro Foto: Mauro Pimentel/AFP

João Fonseca não conseguiu defender os 250 pontos em Buenos Aires e despencou na lista divulgada pela ATP, somando, agora, 1.190. Em contrapartida, não tem nada para defender no Rio Open após sucumbir na estreia em 2025 e agora chega à competição nacional empolgado por volta por cima na carreira.

São três derrotas seguidas do prodígio de 19 anos, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo. Ele chega motivado e confiante no Rio Open, apesar de dura estreia contra o compatriota Thiago Monteiro.

Caso vença no Rio Open, João Fonseca tem boas chances de retornar ao Top 30. Atualmente, quem ocupa o 30º lugar no ranking da ATP é o francês Arthur Rinderknech, que caiu duas casas e soma 1.530.

A liderança com sobras é do espanhol Carlos Alcaraz, com incríveis 13.150 pontos, 2.850 a mais que o italiano Jannik Sinner, em segundo. A principal mudança no Top 10 foi a subida do australiano Alex de Minaur para o sexto posto, superando Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.

CONFIRA O RANKING DA ATP:

  • 1º – Carlos Alcaraz (ESP) – 13.150 pontos
  • 2º – Jannik Sinner (ITA) – 10.300
  • 3º – Novak Djokovic (SER) – 5.280
  • 4º – Alexander Zverev (ALE) – 4.605
  • 5º – Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405
  • 6º – Alex de Minaur (AUS) – 4.250
  • 7º – Félix Auger-Aliassime (CAN) – 4.230
  • 8º – Taylor Fritz (EUA) – 4.220
  • 9º – Ben Shelton (EUA) – 4.050
  • 10º – Alexander Bublik (CAS) – 3.405
  • 38º – João Fonseca (BRA) – 1.190
  • 207º – João Lucas Reis da Silva (BRA) – 291
  • 208º – Thiago Monteiro (BRA) – 290
  • 219º – Thiago Wild (BRA) – 262
  • 238º – Felipe Meligeni Alves (BRA) – 236

