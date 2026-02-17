João Fonseca perde 5 posições no ranking, mas brilho no Rio Open pode recolocá-lo no Top 30

Lucas Braathen ganha ouro nos Jogos de Inverno e conquista 1ª medalha da América Latina
Brasileiro de 25 anos escreveu um capítulo inédito para o esporte nacional na Olimpíada de Milão-Cortina. Crédito: AP
A queda precoce na estreia do ATP de Buenos Aires, no qual defendia o título, custou cinco posições no ranking para o brasileiro João Fonseca. Então 33º do mundo, ele agora aparece na 38ª colocação. Mas, uma boa performance no Rio Open, no qual chega entre os favoritos, pode recolocá-lo no Top 30 caso obtenha os 500 pontos do título.
João Fonseca não conseguiu defender os 250 pontos em Buenos Aires e despencou na lista divulgada pela ATP, somando, agora, 1.190. Em contrapartida, não tem nada para defender no Rio Open após sucumbir na estreia em 2025 e agora chega à competição nacional empolgado por volta por cima na carreira.
São três derrotas seguidas do prodígio de 19 anos, que sofreu com uma lesão nesta largada de temporada e com a falta de ritmo. Ele chega motivado e confiante no Rio Open, apesar de dura estreia contra o compatriota Thiago Monteiro.
Caso vença no Rio Open, João Fonseca tem boas chances de retornar ao Top 30. Atualmente, quem ocupa o 30º lugar no ranking da ATP é o francês Arthur Rinderknech, que caiu duas casas e soma 1.530.
A liderança com sobras é do espanhol Carlos Alcaraz, com incríveis 13.150 pontos, 2.850 a mais que o italiano Jannik Sinner, em segundo. A principal mudança no Top 10 foi a subida do australiano Alex de Minaur para o sexto posto, superando Félix Auger-Aliassime e Taylor Fritz.
CONFIRA O RANKING DA ATP:
- 1º – Carlos Alcaraz (ESP) – 13.150 pontos
- 2º – Jannik Sinner (ITA) – 10.300
- 3º – Novak Djokovic (SER) – 5.280
- 4º – Alexander Zverev (ALE) – 4.605
- 5º – Lorenzo Musetti (ITA) – 4.405
- 6º – Alex de Minaur (AUS) – 4.250
- 7º – Félix Auger-Aliassime (CAN) – 4.230
- 8º – Taylor Fritz (EUA) – 4.220
- 9º – Ben Shelton (EUA) – 4.050
- 10º – Alexander Bublik (CAS) – 3.405
- 38º – João Fonseca (BRA) – 1.190
- 207º – João Lucas Reis da Silva (BRA) – 291
- 208º – Thiago Monteiro (BRA) – 290
- 219º – Thiago Wild (BRA) – 262
- 238º – Felipe Meligeni Alves (BRA) – 236