Enquete do BBB 26 indica participante com mais de 50% a poucas horas do fim da votação; veja parciais

Falta pouco para o fim da votação do paredão no Big Brother Brasil. Na disputa pela permanência na casa estão Samira, Solange Couto e Marcelo. Apesar de não se ter parciais oficiais, as enquetes são como um termômetro sobre como está a votação e indicam que há um certo favoritismo por um deles. O resultado, entretanto, será divulgado durante a exibição ao vivo do BBB 26, que vai ao ar depois da novela “Três Graças”, nesta terça-feira (17).
De acordo com a enquete da coluna Play, do GLOBO, quem deve deixar o reality é Marcelo, que sairia com cerca de 47%. Em segundo lugar, aparece Samira com 40%, com uma diferença de 7% para o primeiro lugar. Já Solange parece estar fora da zona de risco por enquanto, tendo aproximadamente 12%, de acordo com essa parcial. Vote na enquete a seguir:
Enquete ‘BBB 26’: quem vai sair no paredão entre Marcelo, Samira e Solange?
Os números são bastante diferentes dos da votação aberta pelo portal UOL, que inverte a posição das participantes. Segundo esta pesquisa, Marcelo também aparece como preferido do público para ser eliminado, mas com mais de 50%. Nesta, Solange surge em segundo lugar, com 30%, enquanto Samira vem mais atrás, com cerca de 20%.
Como votar no paredão do BBB 26
Nesta edição, os pesos dos votos mudam: o voto único passa a ter um peso de 70%, enquanto o da torcida terá peso de 30%. O resultado será a média ponderada dos dois formatos. A mudança é mais uma após a alteração no sistema de votação no BBB 24, quando passou a ser misto, e o público, a ter o direito a votar de duas formas diferentes: o “Voto da Torcida”, em que se pode votar quantas vezes quiser, e o “Voto Único”, por CPF, em que só se pode votar uma única vez por paredão.
A votação é aberta e o público começa a votar em quem quer eliminar até terça-feira (20), quando será anunciado o primeiro eliminado da edição. Para votar, é necessário que o usuário faça um cadastro simples e gratuito de conta Globo, através do site do gshow: gshow.globo.com. Com o cadastro concluído, ele precisa estar logado para ter acesso à votação. Usuário logado, ele acessa a página do BBB no site gshow.globo.com/realities/bbb e pode votar quantas vezes quiser pelo voto da torcida; e apenas uma vez pelo voto único, informando seu CPF.