Supla e a banda Os Inocentes se apresentaram neste domingo (7) no The Town, em São Paulo.
Com anos de carreira e consolidação no punk rock brasileiro, os artistas cantaram no The One, abrindo o dia do palco, com celebração nacional do punk. Supla e Os Inocentes se apresentaram para um público cheio e animado, mesmo com a performance começando às 14h40.
Enérgico, Supla mesclou a performance com seus sucessos, como “São Paulo”, “Green Hair/Japa Girl” e “Garota de Berlim”, que foram embalados pelo público, além de covers, como “As It Was”, de Harry Styles, e “Imagine”, de John Lennon.
Supla e Os Inocentes ainda cantaram “I Fought The Law”, da banda The Clash, “She Loves You”, dos Beatles, e “Humanos”.
Além de muito do punk, o show também ficou marcado por manifestações políticas. O grupo Os Inocentes, que celebra 44 anos de carreira, falou sobre o 7 de setembro, e afirmou que os “verdadeiros patriotas” eram o público presente no festival.
A banda, que é uma das pioneiras do punk rock no Brasil, ainda pediu o fim da escala 6×1, a libertação da Palestina e ainda ouviu os fãs gritarem “sem anistia”.
Mas não só a política foi presente. O grupo comandado por Clemente Tadeu cantou sucessos como “São Paulo”, do 365, um dos momentos mais marcantes do show.
A apresentação reforça que o punk brasileiro ainda tem espaço em grandes festivais.