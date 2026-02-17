Nottingham Forest aceita vender Igor Jesus para o Flamengo com uma condição

Igor Jesus é mais um nome na lista de desejos do Flamengo. Na última segunda-feira (16), o jornalista Julio Miguel Neto revelou que o clube carioca está de olho no atacante, acompanhando de perto a situação dele.
Fica claro para todos que o clube busca um atacante com características distintas do Pedro, alguém que seja mais ágil e tenha maior fôlego para pressionar a defesa rival quando o time estiver sem a bola.
Essa característica é vista como essencial pelo técnico e pela comissão, que querem reforçar ainda mais essa intensidade na equipe.
Igor Jesus no Flamengo é uma chance boa de acontecer
De acordo com informações do portal Bolavip Brasil, parte da equipe de Igor Jesus vê com bons olhos uma volta ao futebol brasileiro, especialmente para jogar pelo Flamengo, que luta por todos os títulos do continente.
Por outro lado, o Nottingham Forest, que atualmente detém os direitos do atleta, sabe do valor dele no mercado e recentemente o brasileiro foi especulado até no Atlético de Madrid. Por isso, os ingleses estão pedindo uma quantia elevada para liberar o centroavante.
Nottingham Forest define valores para vender Igor Jesus
Segundo nossas fontes, eles querem algo em torno de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217 milhões na cotação atual). Apesar do valor alto, o Flamengo tem condições de investir nesse investimento, especialmente considerando as operações recentes.
Semanas atrás, o Clube desembolsou 42 milhões de euros (aproximadamente R$ 260,8 milhões) para contratar o Paquetá do West Ham, mostrando que está disposto a competir com clubes europeus na hora de reforçar o elenco.
Para o meio do ano, há planos de fazer mais uma contratação importante, e Igor Jesus surge como uma possibilidade concreta. Filipe Luís também acredita que o time precisa de um atacante com essas características e mantém firme suas convicções nesse sentido.