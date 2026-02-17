MSC Cruzeiros anuncia novos embarques do MSC Splendida no Rio de Janeiro

PANROTAS / Rodrigo Vieira MSC Splendida terá embarques no Rio de Janeiro

A MSC Cruzeiros anunciou que o navio MSC Splendida agora oferecerá novos embarques no Rio de Janeiro, adicionalmente aos embarques em Buenos Aires. Além dessa nova opção de embarque em mais um navio, a companhia passará a oferecer aos viajantes brasileiros a possibilidade de reservarem seu cruzeiro a bordo do MSC Splendida também partindo da capital argentina.

Serão oito opções de portos de embarques na América do Sul: Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Paranaguá, Balneário Camboriú, Itajaí e Buenos Aires.

A temporada 2026/2027 da MSC Cruzeiros contará com cinco navios realizando minicruzeiros de 3 a 5 noites, além de cruzeiros mais longos, de 6 a 9 noites, visitando 13 diferentes destinos. Enquanto os navios MSC Virtuosa, MSC Divina, MSC Musica e MSC Splendida oferecerão cruzeiros regulares com embarques e desembarques no Brasil, o MSC Magnifica visitará cidades brasileiras durante seu cruzeiro de volta ao mundo.

Com a atualização, o Rio de Janeiro agora terá dois navios realizando embarques e desembarques na cidade contando com o MSC Yacht Club e fazendo dois diferentes roteiros sendo um rumo à Argentina e Uruguai e outro pelas ilhas tropicais do Brasil. Itajaí e Paranaguá também terão novidades pois contarão pela primeira vez com um navio com MSC Yacht Club para reservar, o MSC Musica.

Temporada 2026/2027

O MSC Virtuosa, navio que virá pela primeira vez ao Brasil, oferecerá itinerários de 7 noites, com embarques em Santos e escalas em Búzios, Salvador e Maceió; além de um minicruzeiro de três noites visitando Búzios. Será possível embarcar também em Salvador e Maceió.

Pela primeira vez oferecendo itinerários regulares no Brasil, o MSC Divina fará minicruzeiros de 3, 4 e 5 noites, partindo de Santos, e visitando alternadamente Búzios, Ilha Grande e Ilhabela, além de roteiros de 7 e 8 noites com escalas em Balneário Camboriú, Punta Del Este e Montevidéu, no Uruguai; e Buenos Aires, na Argentina. Também será possível embarcar em Balneário Camboriú.

Divulgação/MSC MSC Musica

O renovado MSC Musica oferecerá minicruzeiros de 3 e 4 noites, com embarques em Santos, visitando Búzios e Ilha Grande; roteiros de 7 noites com embarques no Rio de Janeiro, Itajaí e Paranaguá, visitando Ilhabela, Búzios e Ilha Grande; além de cruzeiros de 8 e 9 noites com embarques em Santos e visitas a Buenos Aires, na Argentina, Montevidéu e Punta del Este, no Uruguai.

Conforme anúncio da companhia na semana passada, o MSC Musica teve sua programação de roteiros atualizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2027 para realizar uma parte dos itinerários que anteriormente seriam operados pelo MSC Lirica.

O MSC Splendida oferecerá embarques no Rio de Janeiro e em Buenos Aires, na Argentina, e roteiros de 8 e 9 noites, visitando Ilhabela, Búzios, Ilha Grande, Balneário Camboriú e Punta del Este, no Uruguai.

O também renovado MSC Magnifica visitará Salvador e Rio de Janeiro como parte do seu roteiro de 121 noites do seu cruzeiro de volta ao mundo.

As vendas para os cruzeiros com embarques no MSC Splendida no Rio de Janeiro e em Buenos Aires serão abertas a partir do dia 18 de fevereiro de 2026.

MSC Grand Voyages da Europa para o Brasil

O MSC Divina fará um roteiro de 17 noites, partindo no dia 30 de outubro de 2026, visitando destinos na Itália, Espanha, Ilhas Canárias e Brasil.

O MSC Splendida fará um itinerário de 18 noites, partindo no dia 15 de novembro de 2026, visitando destinos na Espanha, Gibraltar, Marrocos, Ilhas Canárias, Brasil, Uruguai e Argentina.

Divulgação MSC Virtuosa

Jáo MSC Virtuosa fará um cruzeiro de 16 noites, partindo no dia 16 de novembro de 2026, visitando Espanha, Portugal, Ilhas Canárias e Brasil.

MSC Grand Voyages do Brasil para a Europa