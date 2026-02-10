Nova mega usina de biometano no Paraná tem R$ 196 milhões investidos

O Paraná terá uma nova usina de biometano, um gás natural renovável, no município de Toledo. A nova planta teve o financiamento contratado e aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no valor de R$ 148,5 milhões, para a Bioo Paraná Holding S.A. O investimento total previsto para o projeto chega a R$ 196 milhões.

Do financiamento contratado, R$ 101,5 milhões são provenientes do Fundo Clima e R$ 47,1 milhões da linha Finem. A estimativa é de que a unidade seja capaz de produzir 11 milhões de metros cúbicos de biometano por ano. Com isso, deve evitar aproximadamente 80 mil toneladas de emissões de CO2 equivalente na atmosfera.

Segundo levantamento do Centro Internacional de Energias Renováveis (Cibiogás), divulgado em 2025, o Paraná lidera o número de usinas de produção de biogás na região Sul, com 426 unidades instaladas. Com a nova planta, o estado reforça a presença em um mercado em expansão, ligado à transição energética.

Na usina de Carambeí, nos Campos Gerais, por exemplo, a produção chega a 60 metros cúbicos de biometano por hora. O volume é suficiente para abastecer, inicialmente, quatro caminhões que atuam na rota entre São Paulo e Rio Grande do Sul.

Além do impacto ambiental, o projeto prevê a geração de 210 empregos diretos e indiretos na fase de construção. Após a entrada em operação, a estimativa é de 90 postos de trabalho permanentes.

Produção

O biogás é gerado a partir da degradação de matéria orgânica na ausência de oxigênio. O biometano é resultado da purificação desse biogás. O processo resulta em um combustível com emissão quase neutra de carbono.

Além do biometano, a Bioo também produzirá fertilizante de matriz orgânica, amplamente utilizado na agricultura regional. O CO2 biogênico, produzido naturalmente no processo da usina, será purificado para grau alimentício. O produto poderá ser fornecido, por exemplo, à indústria de bebidas, substituindo o CO2 de origem fóssil.

A Bioo também transforma resíduos orgânicos provenientes de grandes geradores da região, em especial da cadeia de produção de proteína animal, em bioprodutos com base no conceito de economia circular. Nesse processo, resíduos que seriam descartados retornam às mesmas operações que os geraram, contribuindo para o fechamento do ciclo produtivo.