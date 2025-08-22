Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 90 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 10 proc.) w okresie 18–21 sierpnia 2025 roku na próbie dorosłych mieszkańców Polski (N = 1000).

***

Gdyby w połowie sierpnia odbyły się wybory do Sejmu i Senatu, to 30 proc. badanych oddałoby głos na KO. Jest to wzrost o 2 pkt proc. względem lipcowego badania. Również PiS mogłoby liczyć na 30 proc. głosów. W przypadku tej partii jest to wzrost o 3 pkt proc. Na trzecim miejscu znalazłaby się Konfederacja z wynikiem 12 proc. głosów, czyli takim samym jak w ubiegłym miesiącu.



Partia Grzegorza Brauna z dużym spadkiem

Jak wynika z badania, 7 proc. głosów otrzymałaby Lewica (wzrost o 1 pkt proc.), 5 proc. partia Razem (spadek o 1 pkt proc.), 3 proc. Konfederacja Korony Polskiej (spadek o 5 pkt proc.). 2 proc. respondentów zagłosowałoby na Polskę 2050 (spadek o 1 pkt proc.), 1 proc. na PSL (bez zmian). 9 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie wie, kogo by poparło.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 84 proc., czyli o 1 pkt proc mniej niż w poprzednim miesiącu.