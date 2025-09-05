Clientes do banco digital Nubank enfrentaram problemas nesta sexta-feira (5) para realizar transações via PIX pelo aplicativo. A falha nos serviços ocorreu justamente no quinto dia útil de setembro, data em que há um aumento no volume de operações financeiras, como pagamentos e transferências.
Segundo relatos nas redes sociais, o aplicativo apresentou instabilidade por volta das 12h, impedindo o acesso e a conclusão de transações.
Usuários encontram problemas para realizar transações via PIX no Nubank — Foto: Reprodução
Usuários também afirmam que problemas como esse são recorrentes em datas de maior movimento, especialmente no quinto dia útil.
No site Downdetector, que monitora em tempo real quedas e falhas em serviços digitais, foram registradas mais de 1.700 reclamações relacionadas à instabilidade do aplicativo.
Procurado pela CBN, o Nubank afirmou que já está ciente da instabilidade que afeta o aplicativo e que está trabalhando para restabelecer os serviços o quanto antes.