Em 2026, dois feriados nacionais vão possibilitar um descanso prolongado de até quatro dias. O primeiro será em 1º de janeiro, que cairá numa quinta-feira. O segundo é o de Tiradentes, em 21 de abril, marcado para uma terça-feira.

No caso do Ano-Novo, a folga pode ser estendida com a sexta-feira, dia 2, emendando com o fim de semana e garantindo quatro dias de descanso. A mesma lógica vale para Tiradentes, já que a segunda-feira anterior pode ser considerada ponto facultativo, formando outro feriado prolongado de quatro dias.

Essas previsões levam em conta o histórico de anos anteriores. Até agora, porém, a portaria oficial do governo federal com a lista de pontos facultativos de 2026 ainda não foi publicada.

O calendário antecipado ajuda empresas e trabalhadores a se programarem, evitando surpresas e permitindo um planejamento mais eficiente das atividades.

Feriado nacional de 1º de janeiro

  1. 1º de janeiro (quinta-feira) — feriado;
  2. 2 de janeiro (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 3 de janeiro (sábado) — final de semana;
  4. 4 de janeiro (domingo) — final de semana.

Feriado nacional de Tiradentes

  • 18 de abril (sábado) — final de semana;
  • 19 de abril (domingo) — final de semana;
  • 20 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  • 21 de abril (terça-feira) — feriado.

Maior feriado estadual em 2026

Além dos nacionais, há também os grandes feriados estaduais e municipais. É importante lembrar, no entanto, que os estaduais valem apenas dentro de cada estado e os municipais se restringem às cidades onde são decretados.

9 de julho (quinta-feira) — Revolução Constitucionalista de 1932.

  1. 9 de julho (quinta-feira) — feriado;
  2. 10 de abril (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 11 de abril (sábado) — final de semana;
  4. 12 de julho (domingo) — final de semana.

23 de abril (quinta-feira) — Dia de São Jorge, padroeiro do estado.

  1. 23 de abril (quinta-feira) — final de semana;
  2. 24 de abril (domingo) — final de semana;
  3. 25 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 26 de abril (terça-feira) — feriado.

2 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia.

  1. 2 de julho (quinta-feira) — feriado;
  2. 3 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 4 de julho (sábado) — final de semana;
  4. 5 de julho (domingo) — final de semana.

8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição.

  1. 5 de dezembro (sábado) — final de semana;
  2. 6 de dezembro (domingo) — final de semana;
  3. 7 de dezembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 8 de dezembro (terça-feira) — feriado.

20 de janeiro (terça-feira) — Dia do Católico.

  1. 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
  2. 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
  3. 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.

17 de novembro (terça-feira) — Tratado de Petrópolis.

  1. 14 de novembro (sábado) — final de semana;
  2. 15 de novembro (domingo) — final de semana;
  3. 16 de novembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 17 de novembro (terça-feira) — feriado.

19 de março (quinta-feira) — Dia de São José.

  1. 19 de março (quinta-feira) — feriado;
  2. 20 de março (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 21 de março (sábado) — final de semana;
  4. 22 de março (domingo) — final de semana.

28 de abril (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Penha.

  1. 25 de abril (sábado) — final de semana;
  2. 26 de abril (domingo) — final de semana;
  3. 27 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 28 de abril (terça-feira) — feriado.

28 de julho (terça-feira) — Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.

  1. 25 de julho (sábado) — final de semana;
  2. 26 de julho (domingo) — final de semana;
  3. 27 de julho (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 28 de julho (terça-feira) — feriado.

11 de agosto (terça-feira) — Data Magna de Santa Catarina.

  1. 8 de agosto (sábado) — final de semana;
  2. 9 de agosto (domingo) — final de semana;
  3. 10 de agosto (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 11 de agosto (terça-feira) — feriado.

8 de setembro (terça-feira) — Natividade de Nossa Senhora.

  1. 5 de setembro (sábado) — final de semana;
  2. 6 de setembro (domingo) — final de semana;
  3. 7 de setembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 8 de setembro (terça-feira) — feriado.

Maiores feriados entre capitais em 2026

20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião.

  1. 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
  2. 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
  3. 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.

8 de dezembro (terça-feira) — Imaculada Conceição.

  1. 5 de dezembro (sábado) — final de semana;
  2. 6 de dezembro (domingo) — final de semana;
  3. 7 de dezembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 8 de dezembro (terça-feira) — feriado.

2 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia.

  1. 2 de julho (quinta-feira) — feriado;
  2. 3 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 4 de julho (sábado) — final de semana;
  4. 5 de julho (domingo) — final de semana.

27 de agosto (quinta-feira) — Dia de Nossa Senhora dos Prazeres.

  1. 27 de agosto (quinta-feira) — feriado;
  2. 28 de agosto (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 29 de agosto (sábado) — final de semana;
  4. 30 de agosto (domingo) — final de semana.

8 de setembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Luz.

  1. 5 de setembro (sábado) — final de semana;
  2. 6 de setembro (domingo) — final de semana;
  3. 7 de setembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 8 de setembro (terça-feira) — feriado.

16 de julho (quinta-feira) — Dia de Nossa Senhora do Carmo.

  1. 16 de julho (quinta-feira) — feriado;
  2. 17 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 18 de julho (sábado) — final de semana;
  4. 19 de julho (domingo) — final de semana.

20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião.

  1. 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
  2. 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
  3. 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.

9 de julho (quinta-feira) — Aniversário da Cidade de Boa Vista.

  1. 9 de julho (quinta-feira) — feriado;
  2. 10 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 11 de julho (sábado) — final de semana;
  4. 12 de julho (domingo) — final de semana.

17 de março (terça-feira) — Aniversário da Cidade de Aracaju.

  1. 14 de março (sábado) — final de semana;
  2. 15 de março (domingo) — final de semana;
  3. 16 de março (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
  4. 17 de março (terça-feira) — feriado.

19 de março (quinta-feira) — Dia de São José.

  1. 19 de março (quinta-feira) — feriado;
  2. 20 de março (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
  3. 21 de março (sábado) — final de semana;
  4. 22 de março (domingo) — final de semana.

