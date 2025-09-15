Em 2026, dois feriados nacionais vão possibilitar um descanso prolongado de até quatro dias. O primeiro será em 1º de janeiro, que cairá numa quinta-feira. O segundo é o de Tiradentes, em 21 de abril, marcado para uma terça-feira.
No caso do Ano-Novo, a folga pode ser estendida com a sexta-feira, dia 2, emendando com o fim de semana e garantindo quatro dias de descanso. A mesma lógica vale para Tiradentes, já que a segunda-feira anterior pode ser considerada ponto facultativo, formando outro feriado prolongado de quatro dias.
Essas previsões levam em conta o histórico de anos anteriores. Até agora, porém, a portaria oficial do governo federal com a lista de pontos facultativos de 2026 ainda não foi publicada.
O calendário antecipado ajuda empresas e trabalhadores a se programarem, evitando surpresas e permitindo um planejamento mais eficiente das atividades.
Feriado nacional de 1º de janeiro
- 1º de janeiro (quinta-feira) — feriado;
- 2 de janeiro (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 3 de janeiro (sábado) — final de semana;
- 4 de janeiro (domingo) — final de semana.
Feriado nacional de Tiradentes
- 18 de abril (sábado) — final de semana;
- 19 de abril (domingo) — final de semana;
- 20 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 21 de abril (terça-feira) — feriado.
Maior feriado estadual em 2026
Além dos nacionais, há também os grandes feriados estaduais e municipais. É importante lembrar, no entanto, que os estaduais valem apenas dentro de cada estado e os municipais se restringem às cidades onde são decretados.
9 de julho (quinta-feira) — Revolução Constitucionalista de 1932.
- 9 de julho (quinta-feira) — feriado;
- 10 de abril (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 11 de abril (sábado) — final de semana;
- 12 de julho (domingo) — final de semana.
23 de abril (quinta-feira) — Dia de São Jorge, padroeiro do estado.
- 23 de abril (quinta-feira) — final de semana;
- 24 de abril (domingo) — final de semana;
- 25 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 26 de abril (terça-feira) — feriado.
2 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia.
- 2 de julho (quinta-feira) — feriado;
- 3 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 4 de julho (sábado) — final de semana;
- 5 de julho (domingo) — final de semana.
8 de dezembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Conceição.
- 5 de dezembro (sábado) — final de semana;
- 6 de dezembro (domingo) — final de semana;
- 7 de dezembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 8 de dezembro (terça-feira) — feriado.
20 de janeiro (terça-feira) — Dia do Católico.
- 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
- 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
- 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.
17 de novembro (terça-feira) — Tratado de Petrópolis.
- 14 de novembro (sábado) — final de semana;
- 15 de novembro (domingo) — final de semana;
- 16 de novembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 17 de novembro (terça-feira) — feriado.
19 de março (quinta-feira) — Dia de São José.
- 19 de março (quinta-feira) — feriado;
- 20 de março (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 21 de março (sábado) — final de semana;
- 22 de março (domingo) — final de semana.
28 de abril (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Penha.
- 25 de abril (sábado) — final de semana;
- 26 de abril (domingo) — final de semana;
- 27 de abril (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 28 de abril (terça-feira) — feriado.
28 de julho (terça-feira) — Dia da Adesão do Maranhão à Independência do Brasil.
- 25 de julho (sábado) — final de semana;
- 26 de julho (domingo) — final de semana;
- 27 de julho (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 28 de julho (terça-feira) — feriado.
11 de agosto (terça-feira) — Data Magna de Santa Catarina.
- 8 de agosto (sábado) — final de semana;
- 9 de agosto (domingo) — final de semana;
- 10 de agosto (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 11 de agosto (terça-feira) — feriado.
8 de setembro (terça-feira) — Natividade de Nossa Senhora.
- 5 de setembro (sábado) — final de semana;
- 6 de setembro (domingo) — final de semana;
- 7 de setembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 8 de setembro (terça-feira) — feriado.
Maiores feriados entre capitais em 2026
20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião.
- 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
- 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
- 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.
2 de julho (quinta-feira) — Independência da Bahia.
- 2 de julho (quinta-feira) — feriado;
- 3 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 4 de julho (sábado) — final de semana;
- 5 de julho (domingo) — final de semana.
27 de agosto (quinta-feira) — Dia de Nossa Senhora dos Prazeres.
- 27 de agosto (quinta-feira) — feriado;
- 28 de agosto (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 29 de agosto (sábado) — final de semana;
- 30 de agosto (domingo) — final de semana.
8 de setembro (terça-feira) — Dia de Nossa Senhora da Luz.
- 5 de setembro (sábado) — final de semana;
- 6 de setembro (domingo) — final de semana;
- 7 de setembro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 8 de setembro (terça-feira) — feriado.
16 de julho (quinta-feira) — Dia de Nossa Senhora do Carmo.
- 16 de julho (quinta-feira) — feriado;
- 17 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 18 de julho (sábado) — final de semana;
- 19 de julho (domingo) — final de semana.
20 de janeiro (terça-feira) — Dia de São Sebastião.
- 17 de janeiro (sábado) — final de semana;
- 18 de janeiro (domingo) — final de semana;
- 19 de janeiro (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 20 de janeiro (terça-feira) — feriado.
9 de julho (quinta-feira) — Aniversário da Cidade de Boa Vista.
- 9 de julho (quinta-feira) — feriado;
- 10 de julho (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 11 de julho (sábado) — final de semana;
- 12 de julho (domingo) — final de semana.
17 de março (terça-feira) — Aniversário da Cidade de Aracaju.
- 14 de março (sábado) — final de semana;
- 15 de março (domingo) — final de semana;
- 16 de março (segunda-feira) — dia que pode ser emendado;
- 17 de março (terça-feira) — feriado.
19 de março (quinta-feira) — Dia de São José.
- 19 de março (quinta-feira) — feriado;
- 20 de março (sexta-feira) — dia que pode ser emendado;
- 21 de março (sábado) — final de semana;
- 22 de março (domingo) — final de semana.
