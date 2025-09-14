É hora de virada de chave. Depois de entrarem campo pelos campeonatos nacionais no sábado (13), Palmeiras e River Plate começam a pensar apenas no confronto pelas quartas de final da CONMEBOL Libertadores. As equipes disputarão o jogo de ida na quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em Buenos Aires. O clima dos argentinos é de pés no chão e com o pensamento de que não há um favorito.
“Sabemos que serão duas partidas muito, muito difíceis. Começamos em casa e com a nossa torcida. Precisamos descansar e nos preparar da melhor maneira possível. A partida que jogaremos aqui e a que jogaremos no Brasil certamente serão completamente diferentes”, avaliou Enzo Pérez, à ESPN.
“Sabemos que vamos enfrentar um time que está jogando muito bem, mas temos o nosso jeito, temos que pensar onde podemos acertá-los para ganhar vantagem”, completou
No fim de agosto, Marcelo Gallardo, técnico do River Plate, se disse animado com a partida e afirmou que o Palmeiras também não gostaria de enfrentar os argentinos. O volante Enzo Pérez concorda.
“Acho que eles também nos respeitam pelo que somos, pelo que o River é, pelo que mostrou nos últimos anos. Acho que devem pensar da mesma forma que nós. Mas repito: há respeito de ambos os lados porque sabemos que ambos temos times muito bons”, disse.
O meia Nacho Fernández foi na mesma linha. Questionado se há favorito para avançar, negou.
“Não pensamos nisso. Sabemos que temos um grande time, que temos muita coisa a melhorar e que vai ser uma série muito difícil, como todas da Libertadores. Espero que a [vaga] fique do nosso lado”, afirmou.
O duelo de volta será disputado na quarta-feira seguinte (24), também às 21h30, mas no Allianz Parque. Os dois confrontos terão transmissão ao vivo do Disney+.