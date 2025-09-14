A Dança dos Famosos 2025 não movimenta apenas a audiência do Domingão com Huck, mas também os bastidores da Globo. Segundo fontes de mercado, o cachê dos artistas dobrou nesta temporada. Antes fixado em R$ 50 mil, pagos em cinco meses, o valor subiu para R$ 100 mil, também diluídos no mesmo período.
O reajuste mostra a força do quadro dentro da programação dominical, consolidado como uma das principais atrações de entretenimento da emissora e responsável por gerar repercussão constante nas redes sociais. A disputa segue até 14 de dezembro, quando acontece a grande final, transmitida ao vivo.
O time de participantes deste ano reúne nomes de diferentes áreas: Allan Souza Lima, Álvaro, Cátia Fonseca, David Junior, Duda Santos, Fernanda Paes Leme, Gracyanne Barbosa, Lucas Leto, Luan Pereira, Manu Bahtidão, Nicole Bahls, Rodrigo Faro, Richarlyson, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz e Wanessa Camargo.
Dança dos Famosos é um quadro dirigido por Henrique Matias. O Domingão com Huck tem apresentação de Luciano Huck, direção geral de Clarissa Lopes, direção artística de Hélio Vargas, produção de Barbara Maia e Matheus Pereira e direção de gênero de Monica Almeida.
