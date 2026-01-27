O recado de Alessandro Vieira sobre impeachment de ministros do STF

Ler Resumo
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) afirmou em entrevista ao Ponto de Vista, programa de VEJA, nesta terça-feira, 27, que existem “problemas na conduta” de ministros do Supremo Tribunal Federal no caso do Banco Master. Relator da CPI do Crime Organizado, o parlamentar citou especificamente os ministros Dias Toffoli, relator do processo na Corte, e Alexandre de Moraes.
“Você tem claramente problemas na conduta dos ministros Alexandre e Dias Toffoli – contratos, valores e relações que precisam ser explicadas. E é muito natural que, se for necessário, a gente demande (explicações) do Poder Judiciário e o Poder Judiciário atenda, seguindo a lei”, afirmou.
Segundo Vieira, caso não haja colaboração por parte da Corte, uma das respostas seria o impeachment de magistrados. “Se (o Judiciário) não fizer isso, você vai ter um agravamento dessa crise institucional e uma demonstração cabal de que o caminho restante será o impeachment. O que não pode numa democracia de verdade é você ter pessoas que estão acima da lei, que não podem ser investigadas.”
Alessandro Vieira afirmou ainda que a CPI do Crime Organizado pode investigar familiares de ministros do STF que mantinham negócios com o banco de Daniel Vorcaro.
“É muito claro que precisamos de mais informações sobre essa situação onde você tem, aparentemente, uma organização criminosa que comprava acesso privilegiado ao poder – Executivo, Legislativo e Judiciário – usando, entre outras estratégias, contratos com escritórios de advocacia. Então a gente tem que fazer essa investigação com todo o alcance possível”, disse o senador.