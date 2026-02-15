Oakland lanzará campaña para mantener la ciudad limpia – Telemundo Area de la Bahía 48

Aprovechando que el sábado es el día de San Valentín, la ciudad Oakland está invitando a la comunidad a celebrar la revitalización del barrio que por años tuvo el campamento más grande de indigentes en la ciudad.

La ciudad de Oakland comienza una nueva etapa en su lucha por limpiar los vertederos ilegales que por años han afectado a la ciudad.

El sábado, lanzarán su campaña LOVEOAK, y lo harán con una celebración en una bodega ubicada sobre la cuadra 1700 de la calle 12. Este sector se vio afectado por acumulación de basura, campamentos de indigentes y grafitis por años, pero ahora luce diferente.

La restauración de la zona fue posible por la iniciativa “Keep Oakland Beautiful” creada por la alcaldesa Barbara Lee para abordar la crisis de limpieza y de campamentos ilegales en la ciudad.

“Estamos invitando a los residentes de Oakland a comprometer a reciclar, a recoger la basura y a usar nuestros servicios gratuitos de recolección de desechos”, anunció Christina Porter, directora ejecutiva de Keep Oakland Beautiful.

Angelica Torres asegura que está viendo el cambio en International Boulevard.

“Lo que es Height Street a la International es mucha limpieza lo que están haciendo. Muchísima y muy buena limpieza”, señaló Torres.

Torres dice que hasta ha visto a su concejal participando en la limpieza.

“Y Noel Gallo todos los días a las siete de la mañana, anda con su carro de basura limpiando las calles, eso sí lo he visto y en las tardes también”, indicó Torres.

Keep Oakland Beautiful ha recolectado más de 36 mil libras de basura desde que comenzó su programa a finales del año pasado.

La nueva etapa del programa LOVEOAK se cerciorará que estas zonas de mantengan limpias. Los residentes que se comprometan a mantener la ciudad limpia recibirán chocolate caliente, un pastel red velvet, camisetas y bolsas reutilizadas para el supermercado.

Mientras que los inquilinos y propietarios de casa que programen ese día su recolección gratuita de desechos participarán en un sorteo para ganar $100 en efectivo.