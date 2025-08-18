Obituário Curitiba! Lista de falecimentos desta segunda-feira (18)
ADEMIR FERREIRA, 61 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: JOSE CLARINDO FERREIRA e MARIA APARECIDA FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:00h.
ALIETTE GLADYS OTTMANN, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL OSORIO OTTMANN. Filiação: FRANCISCO PSCHERA e EMILIA CARNIERE PSCHERA. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:30h.
ANTONIO CORDEIRO DE FREITAS, 92 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: GERALDA GOMES DOS SANTOS. Filiação: ANTONIO CORDEIRO DE FREITAS e VALENTINA DE FREITAS ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:00h.
ANTONIO DEPIERI, 84 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: LURDES GIONGO DEPIERI. Filiação: JULIO DEPIERI e ANGELICA DE PIERI. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:30h.
ANTONIO RODRIGUES DE LIMA, 83 ano(s). Profissão: TORNEIRO MECÂNICO. Cônjuge: MARLI ELENA DE LIMA. Filiação: HERMINIO RODRIGUES DE LIMA e MARIA ARANTES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:00h.
AUGUSTO DE MELO, 72 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA CONCEICAO DE MELO. Filiação: MARIA JOSE DE MELO. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE RIO NEGRO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:00h.
AZURITA BALSTER DE ARAUJO, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALCEU SOUZA DE ARAUJO. Filiação: LUIZ MACHADO BALSTER e ELODIA SERAFINI BALSTER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
BEATRIZ APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, 65 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: JOAO ROBERTO RIBEIRO. Filiação: JOSE MARIA DE SOUZA e NATALIA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 09:30h.
CARLOS AFONSO FERREIRA ZOTTO, 51 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: CARLOS CONRADO ZOTTO e CACILDA BRAZ FERREIRA. Sepultamento: (CAMPO MAGRO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
CELIA DO ROCIO GASPARIN, 61 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: DOMINGOS ROQUE GASPARIN e CLEMENTINA IZOLDA ILANI GASPARIN. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
CELMAR THEODORO CORREA DE MATTOS, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Cônjuge: SONIA KRUGER MATTOS. Filiação: CELSO TAQUES DE MATTOS e LENY MARLENE CORREA DE MATTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:30h.
CID WALENDOWSKY HORTA, 58 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Cônjuge: SABRINA LABSCH DE LEAO HORTA. Filiação: EITHEL NOGUERES HORTA e WANDA MARIA WALENDOWSKY HORTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
CREUZA MARIANA DE SOUZA, 74 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: JOAQUIM RODRIGUES DE SOUZA. Filiação: LUZIANO MARIANO DE GODOI e DENILA ESTEVAM DA CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, domingo, 17 de agosto de 2025 às 16:30h.
DARCI DE SOUSA SASKOSKI, 62 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE SASKOSKI. Filiação: GABRIEL TEIXEIRA DE SOUSA e MARIA DE SOUSA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:00h.
DIVAR BUENO DE OLIVEIRA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AHAMAD HUALIL BRAHIM TURT. Filiação: EDUARDO BUENO DE OLIVEIRA e AUGUSTA JUNGLES DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:00h.
EVANDRO VALERIO, 33 ano(s). Filiação: ALEXANDRE VALERIO e LUZINETE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
FAUSTINO MACHAJEVSKI, 71 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DEZANIRA ROSA OLDONI MACHAJEVSKI. Filiação: PAULO MACHAJEVSKI e ANNIELA KOZIKOSKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 18:00h.
FRANCIELI MARQUES RAMOS, 41 ano(s). Profissão: FARMACÊUTICO(A). Filiação: WALDOMIRO GONCALVES RAMOS e IRENE MARQUES DE RAMOS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:30h.
HELENA TLUMASKI RAZZINI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GELINDO RAZZINI. Filiação: FREDERICO TLUMASKI e VERONICA TLUMASKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
ISAURA NEVES DA MOTA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DANIEL DIAS DA MOTA. Filiação: ANTONIO PONTES PEDROSO e ANA NEVES DA MOTA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
IVO MENDES, 86 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: MARIA LUIZA PELANDA MENDES. Filiação: JOAO FRANCISCO MENDES e ALMEDURINA MENDES DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
IVO PANCHENHAK, 78 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: ANITA PANCHENHAK. Filiação: ORESTES PANCHENHAK e EDUVIRGES PANCHENHAK. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
JACIRA STROBEL DOS SANTOS, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO DOS SANTOS. Filiação: JOAO TABORDA DOS SANTOS e MARIA DA LUZ STROBEL. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:30h.
JANUARIO BONKOFSKI, 50 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Filiação: ERNERSTO BONKOFSKI e MARIA DARCY BONKOFSKI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, domingo, 17 de agosto de 2025 às 20:00h.
JOANA PEREIRA BERNADELLI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: AUDO APARECIDO BERNADELLI. Filiação: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA e JOSE CONSTANCIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 09:00h.
JOAO OTONIEL PUGAS, 52 ano(s). Profissão: FRENTISTA. Filiação: OTONIEL RODRIGUES PUGAS e OLIRIA ROSA PUGAS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:00h.
JOSE AMARILDO VELOSO, 61 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JOAO MARIA VELOSO e EDITE DE RAMOS VELOSO. Sepultamento: (MANDIRITUBA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE MANDIRITUBA, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
JOSE CARIAS DE SOUZA, 84 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: ANEZIA VILIMAVICIUS DE SOUZA. Filiação: JOSE NICOLAU DE SOUZA e FRANCISCA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
JOSE DIOGO ALVES, 70 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: MARIA BERTOLINA DE MELO ALVES. Filiação: ANTONIO DIOGO ALVES e MARIA DA CONCEICAO ALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
JOSE FERNANDES LORUSSO, 89 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: VICENTINA POLAK LORUSSO. Filiação: ROQUE LORUSSO NETO e ADELAIDE LORUSSO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
JOSE MARIA PEREIRA, 70 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: CENIRA LOPES DA SILVA. Filiação: SIZINANDO PEREIRA e IDALINA PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:00h.
JOSE PRODOCIMO, 91 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: ANA PROSDOCIMO. Filiação: VITORIO PRODOCIMO e LUCIA GASPARIM PRODOCIMO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
JULIA NASCIMENTO NAKATA, 24 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: RICHARD HIROSHI NAKATA e ROSI TEREZINHA DO NASCIMENTO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:30h.
LUIZ ANTONIO DE ARAUJO, 73 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VERA MARIA DE ARAUJO. Filiação: FRANCISCO DE SOUZA ARAUJO e CANDIDA RAMOS ARAUJO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), domingo, 17 de agosto de 2025.
LUIZ CARLOS AFONSO FERREIRA, 63 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: IVONE BOCHNIE FERREIRA. Filiação: PEDRO AFONSO FERREIRA e MARIA AFONSO FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 10:00h.
MARIA APARECIDA FEIJO, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MAURO ROSA FEIJO. Filiação: BENEDITO FABRICIO CORDEIRO e JACY FIGUEIREDO CORDEIRO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE MATINHOS PR, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:30h.
MARIA APARECIDA ROSA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CARMIRO GONCALVES e JOVELINA MARIA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 19:00h.
MARIA BELOHUBY, 99 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRANZ BELOHUBI. Filiação: FRANE PROIS e ANNA PROIS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 19:30h.
MARIA BOGOEV ROMANZINI, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ROMANZINI. Filiação: ILIE BOGOEV e MARIA BOGOEV. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA CLARIS BALTAZAR DE SOUZA, 73 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Cônjuge: SILVIO BALTAZAR DE SOUZA. Filiação: PEDRO ULISSES e ALZIRA FRANCO. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
MARIA DE JESUS POSSE, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERMANO POSSE. Filiação: IZERCINO LEMES e MARIA CANDIDA DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:00h.
MARIA DO ESPIRITO SANTO RAMOS, 96 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: NIVALDO RAMOS. Filiação: ANDRE PIRES DE ARRUDA e JACINTHA NUNES PIRES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:00h.
MARIA DOS ANJOS LARA, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLINDO FERREIRA DELARA. Filiação: BENEDITO GRACILIANO POLIDORO e RUFINA DE LARA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:30h.
MARIA ELVIRA MELLO DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: MOACYR FERREIRA DE MELLO e JULIA ROCHA FERREIRA DE MELLO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:00h.
MARIA SANTA BORBA, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DOMINGO HORACIO BOSBA e JUVINA PORTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 15:00h.
MARIO FERREIRA DE OLIVEIRA, 80 ano(s). Cônjuge: SANTINHA DE OLIVEIRA. Filiação: VALENTIM DE OLIVEIRA e ANA FERREIRA. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 11:30h.
MITSUO WAKUDA, 87 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: LUCIA TIDSURU WAKUDA. Filiação: UTARO WAKUDA e SAKO WAKUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
NAIR EYTING CARLOS, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CYRO CARLOS. Filiação: TERTULIANO JULIO EYTING e ANGELINA BRAMATTI EYTING. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
NAOR TAVARES DE MELO, 82 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: CREUZA PEREIRA DE MELO. Filiação: MANOEL TAVARES DE MELO e OFERTINA LOPES SIQUEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 17:00h.
NATIA LINO RODRIGUES, 62 ano(s). Profissão: ADMINISTRADOR(A). Filiação: ZERILTON LINO RODRIGUES e FLORIANA GENI LINO RODRIGUES. Sepultamento: A DEFINIR, domingo, 17 de agosto de 2025.
RENATO PERES DA SILVA, 60 ano(s). Profissão: ENGENHEIRO(A). Filiação: ALOIZIO PEREIRA DA SILVA e JORGINA PERES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 14:00h.
RENNY MULLER HASSEL, 95 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALDEMAR HASSEL. Filiação: ARTHUR WALDEMAR MULLER e FANNY MULLER. Sepultamento: COMUNAL EVANGELICA LUTERANO, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROBERTO JOSE DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: CIRCE DE LIMA WANDERLEI. Filiação: FERMINO TEODORO DE SOUZA e JUREMA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PARANAVAÍ, segunda-feira, 18 de agosto de 2025.
ROGERIO ANSELMO DA SILVA, 70 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: MARIO ANSELMO DA SILVA e ROSA CHIQUIM DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 16:30h.
ROMAN LYSKO, 77 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: IZAURA AYRES LYSKO. Filiação: MIROSLAW LYSKO e MARIA LISKO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, domingo, 17 de agosto de 2025 às 17:00h.
