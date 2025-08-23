Com cerca de 70% da obra concluída, a construção da Ponte de Guaratuba pode ser acompanhada em tempo real pela internet. As imagens estão disponíveis no site oficial da obra, oferecendo uma visão e em tempo real do canteiro de obras.
A ferramenta conta com duas câmeras posicionadas estrategicamente, uma voltada para um dos acessos da ponte e outra para o trecho estaiado, que estará em destaque em breve. O serviço é totalmente acessível por qualquer dispositivo com conexão à internet, incluindo computadores, tablets e smartphones.
Para visualizar as imagens, basta clicar no banner identificado com o texto “Monitoramento da obra 24 horas”. Além das câmeras, os usuários podem tirar dúvidas sobre o andamento da construção, os locais de acesso e as técnicas utilizadas por meio do Chat da Ponte, disponível no canto inferior direito do site, com atendimento automatizado por um assistente virtual.
Como estão as obras?
As obras da ponte já atingiram 70% de execução. Nesta semana (21) teve início a instalação dos estais, os cabos de aço tensionados que darão sustentação à parte central, conhecida como trecho estaiado. Até o momento, foram concluídas 58 das 64 estacas previstas.
As próximas etapas incluem a instalação de vigas longarinas, pilares, aduelas típicas e mastros, além da fabricação e lançamento das pré-lajes. Paralelamente, seguem os trabalhos de contenção, terraplenagem, drenagem e pavimentação nos acessos de Guaratuba e Matinhos.
No lado de Guaratuba, os serviços em andamento envolvem contenção com solo grampeado, estaca raiz, tirantes e vigas de travamento, além da escavação para o rebaixamento do morro no acesso à região de Caieiras.
Já no lado de Matinhos, as equipes avançam na drenagem e terraplenagem que ligam a ponte à comunidade de Cabaraquara, próxima ao Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, garantindo estabilidade e segurança para o futuro tráfego.
Quanto fica pronta?
A ponte está prevista para ser entregue no primeiro semestre de 2026, no mês de abril. O projeto promete transformar a mobilidade na região, aumentando a fluidez do trânsito, reduzindo tempos de deslocamento e melhorando a conectividade entre os municípios de Guaratuba e Matinhos.
O investimento total é de quase R$ 400 milhões, viabilizado pelo Governo do Estado do Paraná, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), autarquia vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL).
