O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou nesta segunda-feira, 30, que os recursos para a agricultura familiar aumentaram em quase 50% no governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da SIlva. Segundo ele, o Plano Safra 2025/2026, anunciado nesta segunda-feira, é um recorde na agricultura familiar, o terceiro seguido da gestão petista.
“O aumento do presidente Lula, de valores para o Plano Safra da Agricultura Familiar, é de quase 50%. Era em 2022 e 2023 (de) R$ 53 bilhões, hoje são R$ 78 bilhões, mostrando que vocês têm um presidente da Agricultura Familiar”, disse Teixeira. O aumento citado por ele foi de 47,5%.
O ministro disse que o cadastro de agricultores familiares chegou a 2,9 milhões e que 167 mil empréstimos foram renegociados por meio do programa Desenrola Rural.
Segundo Teixeira, Lula bancou o aumento de recursos e juros negativos para a agricultura familiar, com 3% de juros para alimentos. Outro anúncio feito por ele é que todos os bancos terão microcrédito orientado.
De acordo com Paulo Teixeira, os financiamentos para a agricultura familiar aumentaram 26%, chegando a 1,7 milhão de contratos. Na região Nordeste, o número aumentou 90% e, conforme o ministro, isso fez o Plano Safra da Agricultura Familiar se tornar nacional.
Teixeira também mostrou, em um balanço no Palácio do Planalto, que houve um aumento de financiamentos de custeio para alimentos básicos e compras de máquinas, com crescimento de 73,6% em operações.