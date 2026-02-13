Okan Buruk’tan Osimhen ve Icardi sürprizi


Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. VAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy oturacak.

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, uzun zaman sonra Victor Osimhen ve Mauro Icardi’yi aynı anda ilk 11’de tercih etti.

İLK 11LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Eren, İlkay, Lemina, Yunus, Osimhen, Lang, Icardi

Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Onguene, Umut Meraş, Talha Ülvan, Legowski, Emre Akbaba, Baran Ali Gezek, Lenny Pintor, Angel Torres, Umut Bozok

