Avec le retour de suspension d’Achraf Hakimi, Luis Enrique devrait lancer le Marocain sur le côté droit de la défense et en profiter pour faire reposer Warren Zaire-Emery. Ainsi, le vice-capitaine parisien accompagnerait Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes pour former l’arrière-garde devant les buts de Matvey Safonov. Le gardien russe devrait, encore une fois, être préféré à Lucas Chevalier.
La compo du PSG contre Rennes : Luis Enrique change tout
Relacionados
Okan Buruk’tan Osimhen ve Icardi sürprizi
Atletico Madrid – Barcelona maçı nefes kesti! Madrid fark attı İçeriği Görüntüle Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray sahasında Eyüpspor ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Türkiye…Leia Mais
Proteção cambial ganha espaço no planejamento de viagens internacionais
Estratégias cambiais ajudam turistas a conter custos em deslocamentos internacionais. A oscilação do dólar tem se consolidado como um dos principais fatores de pressão sobre o turismo internacional. Em cenários…Leia Mais