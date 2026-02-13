O Pisa SC está na zona de rebaixamento, ocupando a 19ª posição na tabela, e vem de empate sem gols na última rodada. O time busca uma reação para tentar escapar da degola.
O Milan chega como favorito, brigando na parte de cima da tabela. O gigante italiano é o vice-líder da competição e tenta diminuir a vantagem da rival Internazionale.
Pisa SC x Milan – Campeonato Italiano
Data e hora: 13 de fevereiro, às 16h45 (Brasília)
Local: Arena Garibaldi ? Stadio Romeo Anconetani, Pisa (Itália)
Transmissão: Disney+