Olivier Giroud sur le banc ? Les compositions probables de OL - LOSC

Le LOSC se frotte de nouveau à l’Olympique Lyonnais ce

dimanche (15h). Voici les compositions probables de l’affiche

lilloise de la vingtième journée de Ligue 1.

Le LOSC (5e, 32 pts) et l’Olympique Lyonnais (4e, 36 pts)

s’opposent pour la troisième fois (et peut-être pas la dernière) de

la saison ce dimanche (15h) dans le cadre de la vingtième journée

de Ligue 1. Cette rencontre est une belle opportunité pour les deux

formations de réaliser un coup dans la course au podium, voire tout

simplement aux places européennes, puisque le Stade Rennais (6e, 31

pts) s’est de nouveau incliné (contre Lorient, 2-1) et que

l’Olympique de Marseille (3e, 39 pts) a été neutralisé (2-2) par le

Paris FC samedi.

Le coup d’envoi de cette rencontre, programmé à 15 heures sur la

pelouse du Groupama Stadium, approche à grandes enjambées. Le

moment est donc venu de vous proposer les compositions probables

des deux équipes. Celle du LOSC a été concoctée par nos soins,

tandis que le onze de départ de l’Olympique Lyonnais a été composé

par la rédaction du journal L’Équipe.

LOSC

De jeudi à dimanche, cela ne laissait que peu de temps, journée

de repos comprise, aux Dogues pour préparer tranquillement leur

duel dominical. C’est ainsi qu’une composition similaire à celle

alignée contre le SC Fribourg, elle qui a rapporté de la solidité

au collectif lillois, pourrait de nouveau voir le jour. C’est en

tout cas notre intuition du week-end.

C’est ainsi que Nathan Ngoy et Aïssa

Mandi pourraient constituer la charnière centrale du LOSC,

celle positionnée juste devant Berke Özer,

indiscutable dans les cages. En l’absence de Thomas Meunier,

Tiago Santos est une évidence sur le flanc droit,

tandis qu’après s’être reposé jeudi, Romain

Perraud pourrait faire son retour à gauche.

Il s’agit là de notre unique changement, alors que le double

pivot Benjamin André – Ayyoub

Bouaddi pourrait être de nouveau soutenu par

Ngal’ayel Mukau et Félix Correia,



qui apporte de l’équilibre au collectif, sur les ailes. Enfin,

Hakon Haraldsson et Matias

Fernandez-Pardo pourraient reconstituer une doublette

offensive redoutable en tant que fers de lance de l’attaque

lilloise.

La composition probable du LOSC (4-4-1-1) :

Özer – Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – Mukau, André, Bouaddi,

Correia – Haraldsson – Fernandez-Pardo

Les absences actées : Ousmane Touré, André

Gomes, Marc-Aurèle Caillard, Osame Sahraoui, Thomas Meunier, Hamza

Igamane et Nabil Bentaleb (blessés),

Ethan Mbappé est très incertain.

OL

L’Olympique Lyonnais, sur une série de neuf matchs sans défaite

toutes compétitions confondues, est sorti invaincu de ses six

derniers duels avec le LOSC (5 victoires, 1 nul). Deux des

dernières victoires engrangées l’ont été cette saison, à

l’extérieur. Voilà la nature de l’adversaire rencontré par les

Dogues ce dimanche : leur bête noire du moment.

La composition probable de l’OL (4-3-1-2) :

Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton,

Merah – Sulc – Endrick, Moreira.

Entraîneur : Paulo Fonseca.