Olivier Giroud sur le banc ? Les compositions probables de OL - LOSC

Publié le 1 février 2026 à 09:22
Le LOSC se frotte de nouveau à l’Olympique Lyonnais ce
dimanche (15h). Voici les compositions probables de l’affiche
lilloise de la vingtième journée de Ligue 1.
Le LOSC (5e, 32 pts) et l’Olympique Lyonnais (4e, 36 pts)
s’opposent pour la troisième fois (et peut-être pas la dernière) de
la saison ce dimanche (15h) dans le cadre de la vingtième journée
de Ligue 1. Cette rencontre est une belle opportunité pour les deux
formations de réaliser un coup dans la course au podium, voire tout
simplement aux places européennes, puisque le Stade Rennais (6e, 31
pts) s’est de nouveau incliné (contre Lorient, 2-1) et que
l’Olympique de Marseille (3e, 39 pts) a été neutralisé (2-2) par le
Paris FC samedi.
Le coup d’envoi de cette rencontre, programmé à 15 heures sur la
pelouse du Groupama Stadium, approche à grandes enjambées. Le
moment est donc venu de vous proposer les compositions probables
des deux équipes. Celle du LOSC a été concoctée par nos soins,
tandis que le onze de départ de l’Olympique Lyonnais a été composé
par la rédaction du journal L’Équipe.
LOSC
De jeudi à dimanche, cela ne laissait que peu de temps, journée
de repos comprise, aux Dogues pour préparer tranquillement leur
duel dominical. C’est ainsi qu’une composition similaire à celle
alignée contre le SC Fribourg, elle qui a rapporté de la solidité
au collectif lillois, pourrait de nouveau voir le jour. C’est en
tout cas notre intuition du week-end.
C’est ainsi que Nathan Ngoy et Aïssa
Mandi pourraient constituer la charnière centrale du LOSC,
celle positionnée juste devant Berke Özer,
indiscutable dans les cages. En l’absence de Thomas Meunier,
Tiago Santos est une évidence sur le flanc droit,
tandis qu’après s’être reposé jeudi, Romain
Perraud pourrait faire son retour à gauche.
Il s’agit là de notre unique changement, alors que le double
pivot Benjamin André – Ayyoub
Bouaddi pourrait être de nouveau soutenu par
Ngal’ayel Mukau et Félix Correia,
qui apporte de l’équilibre au collectif, sur les ailes. Enfin,
Hakon Haraldsson et Matias
Fernandez-Pardo pourraient reconstituer une doublette
offensive redoutable en tant que fers de lance de l’attaque
lilloise.
La composition probable du LOSC (4-4-1-1) :
Özer – Santos, Ngoy, Mandi, Perraud – Mukau, André, Bouaddi,
Correia – Haraldsson – Fernandez-Pardo
Les absences actées : Ousmane Touré, André
Gomes, Marc-Aurèle Caillard, Osame Sahraoui, Thomas Meunier, Hamza
Igamane et Nabil Bentaleb (blessés),
Ethan Mbappé est très incertain.
OL
L’Olympique Lyonnais, sur une série de neuf matchs sans défaite
toutes compétitions confondues, est sorti invaincu de ses six
derniers duels avec le LOSC (5 victoires, 1 nul). Deux des
dernières victoires engrangées l’ont été cette saison, à
l’extérieur. Voilà la nature de l’adversaire rencontré par les
Dogues ce dimanche : leur bête noire du moment.
La composition probable de l’OL (4-3-1-2) :
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessmann, Morton,
Merah – Sulc – Endrick, Moreira.
Entraîneur : Paulo Fonseca.