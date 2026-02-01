Com Lyon no mata-mata, Endrick agora pode atuar na Europa League; entenda

O Lyon se classificou em 1º para as oitavas de final da Europa League, após o final da fase de liga do torneio, nesta quinta (29). E com a ida ao mata-mata, o time francês pode ganhar um reforço de peso: Endrick.
Mesmo tendo chegado ao Lyon com dois jogos para o fim, o regulamento do torneio não permite inscrições de novos jogadores durante a fase de liga, com raras exceções.
Agora, o clube está livre para inscrever até três jogadores, na janela entre esta quinta e o início da fase eliminatória, em 5 de fevereiro, permitindo que Endrick atue pelo Lyon ainda nesta edição da Europa League.
Além do time francês, Aston Villa, Midtjylland, Betis, Porto, Braga, Freiburg e Roma também foram diretamente para as oitavas, enquanto outros 16 times vão disputar as outras oito vagas nos playoffs.