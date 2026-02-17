Olympiapronssia! Ilkka Herolalta uskomaton hiihto

Ilkka Herola nousi seitsemänneltä sijalta palkintopallille.
Pasi Liesimaa
Ilkka Herola nappasi olympiapronssia yhdistetyn suurmäen kisassa.
Suomalainen oli mäkiosuuden jälkeen vasta seitsemäntenä. Eroa kärkeen oli 32 sekuntia, mutta väkevä hiihto-osuus nosti Herolan kolmanneksi.
Kyseessä oli Herolan, 30, uran ensimmäinen olympiamitali. Herran palkintokaapista löytyy myös yksi toinen arvolaatta: MM-hopea vuodelta 2021.
Kisan voitti Norjan Jens Oftebro, joka lähti ladulle viidenneltä sijalta. Hopeapallille ponnisti kakkosena ladulle lähtenyt Itävallan Johannes Lamparter.
Avauskisassa pronssia kaapannut Eero Hirvonen oli tiistaina komeasti viides. Hän oli mäkiosuuden jälkeen kahdeksantena. Wille Karhumaa oli 16:s.
Mäkiosuuden jälkeen kisaa johtanut Japanin Ryota Yamamoto romahti sijalle 16.
Lopputulokset
1. Jens Lurås Oftebro NOR
2. Johannes Lamparter AUT +5,9
3. Ilkka Herola +14,8
4. Andreas Skoglund NOR +41,9
5. Eero Hirvonen +46,5
6. Einar Lurås Oftebro NOR +49,3
7. Kristjan Ilves EST +1.01,4
8. Stefan Rettenegger AUT +1.09,7
9. Vinzenz Geiger GER 1.36,1
10. Johannes Rydzek GER 1.37,2
…
16. Wille Karhumaa 2.43,8
