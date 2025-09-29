Tucumán e Vélez chegam em momentos distintos na temporada. O Atlético vem de vitória sobre o River Plate, já o Sarsfield foi eliminado da Libertadores recentemente.
Veja o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán hoje.
Histórico entre Vélvez Sarsfield x Atlético Tucumán
Os clubes já se enfrentaram em 15 jogos, válidos pelo Campeonato Argentino, Copa da Liga da Argentina e Copa da Liga.
O retrospecto dos confrontos é composto por sete vitórias do Vélez Sarsfield, três do Atlético Tucumán e cinco empates.
A última partida entre as equipes aconteceu em março deste ano, pelo Campeonato Argentino Apertura. Na ocasião, o Vélez venceu por 2 a 1.
Vélez Sarsfield – Eliminado da Libertadores
Na última terça-feira (23), o Vélez Sarsfield foi derrotado pelo Racing Club por 1 a 0. Com o resultado negativo, o El Fortín acabou eliminado da CONMEBOL Libertadores 2025.
Agora, o Vélez foca totalmente no Campeonato Argentino. Atualmente, o Sarsfield é o terceiro colocado do Grupo B com 18 pontos conquistados em nove jogos (cinco vitórias, três empates e uma derrota).
O ponto positivo do clube na Liga Professional Clausura é o desempenho defensivo. O Vélez sofreu apenas quatro gols na competição.
Contra o Atlético Tucumán, o treinador Guillermo Barros Schelotto deve fazer mudanças no time titular. Braian Romero e Manuel Lanzini estão entre os nomes que devem receber oportunidades.
Provável Escalação do Vélez Sarsfield
- Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván, Manuel Lanzini, Braian Romero.
Atlético Tucumán – Venceu o River Plate
O Atlético Tucumán chega com moral para enfrentar o Vélez Sarsfield após vencer o River Plate por 2 a 0, com gols de Ñamandu e Nicolás Díaz.
Devido ao triunfo, o Tucumán assumiu a sétima colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 12 pontos conquistados em nove jogos (três vitórias, três empates e três derrotas).
Jogando fora de casa, a equipe cai drasticamente de rendimento. O Tucumán ainda não venceu como visitante na Liga Professional Clausura 2025.
Nesta segunda-feira (29), o Atlético deve adotar postura cautelosa, visando erros do Vélez e contra-ataques puxados por Mateo Bajamich e Nicolás Díaz.
Provável Escalação do Atlético Tucumán
- Matías Mansilla, Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola, Leandro Díaz, Mateo Bajamich.
Estatísticas do Vélez e Tucumán
Leia informações e números relevantes das equipes no Campeonato Argentino:
- Vélez Sarsfield segue invicto em casa;
- Atlético Tucumán ainda não venceu fora de casa;
- Vélez Sarsfield possui a melhor defesa da competição;
Palpites em Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán
O Vélez Sarsfield precisa dar uma resposta ao torcedor após a eliminação da Libertadores. Vale destacar que jogando em casa, a equipe acumula ótimas atuações e resultados no Campeonato Argentino.
Por outro lado, o Atlético Tucumán ainda não venceu como visitante na Liga Professional Clausura.
Considerando tais fatores, as nossas dicas de palpites são: Vélez Sarsfield vence e Vélez – Mais de 1,5 gols.
|Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán Palpites
|Aposta
|Palpite
|Melhor Odd
|Resultado Final
|Vélez Sarsfield
|1.95 na BetMGM
|Total de Gols
|Vélez Sarsfield -Mais de 1,5
|2.43 na Superbet
As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.
Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!
Dicas de Mercados
Veja mais sugestões dos especialistas do FogãoNET para o jogo do Campeonato Argentino hoje:
Atlético Tucumán – Menos de 0,5 gols – 1.96 na BetMGM
O Vélez Sarsfield possui a melhor defesa do Campeonato Argentino e sofreu apenas quatro gols em nove jogos disputados. Além disso, o Tucumán marcou apenas dois gols fora de casa na competição.
Onde Assistir ao Jogo do Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán?
O jogo será transmitido em:
- TV: Sem transmissão;
- Streaming Ao Vivo: Disney + e Novibet
Informações Gerais
- Partida: Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán
- Competição: Campeonato Argentino 2025
- Data: 29/09/2025
- Horário: 20h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina
- Transmissão: Disney + e Novibet
