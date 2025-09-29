Tucumán e Vélez chegam em momentos distintos na temporada. O Atlético vem de vitória sobre o River Plate, já o Sarsfield foi eliminado da Libertadores recentemente.

Veja o nosso palpite, veja onde assistir e as prováveis escalações para o jogo de Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán hoje.

Histórico entre Vélvez Sarsfield x Atlético Tucumán

Os clubes já se enfrentaram em 15 jogos, válidos pelo Campeonato Argentino, Copa da Liga da Argentina e Copa da Liga.

O retrospecto dos confrontos é composto por sete vitórias do Vélez Sarsfield, três do Atlético Tucumán e cinco empates.

A última partida entre as equipes aconteceu em março deste ano, pelo Campeonato Argentino Apertura. Na ocasião, o Vélez venceu por 2 a 1.

Vélez Sarsfield – Eliminado da Libertadores

Na última terça-feira (23), o Vélez Sarsfield foi derrotado pelo Racing Club por 1 a 0. Com o resultado negativo, o El Fortín acabou eliminado da CONMEBOL Libertadores 2025.

Agora, o Vélez foca totalmente no Campeonato Argentino. Atualmente, o Sarsfield é o terceiro colocado do Grupo B com 18 pontos conquistados em nove jogos (cinco vitórias, três empates e uma derrota).

O ponto positivo do clube na Liga Professional Clausura é o desempenho defensivo. O Vélez sofreu apenas quatro gols na competição.

Contra o Atlético Tucumán, o treinador Guillermo Barros Schelotto deve fazer mudanças no time titular. Braian Romero e Manuel Lanzini estão entre os nomes que devem receber oportunidades.

Provável Escalação do Vélez Sarsfield

  • Tomás Marchiori, Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Elias Gómez, Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Tomás Galván, Manuel Lanzini, Braian Romero.

Atlético Tucumán – Venceu o River Plate

O Atlético Tucumán chega com moral para enfrentar o Vélez Sarsfield após vencer o River Plate por 2 a 0, com gols de Ñamandu e Nicolás Díaz.

Devido ao triunfo, o Tucumán assumiu a sétima colocação do Grupo B do Campeonato Argentino com 12 pontos conquistados em nove jogos (três vitórias, três empates e três derrotas).

Jogando fora de casa, a equipe cai drasticamente de rendimento. O Tucumán ainda não venceu como visitante na Liga Professional Clausura 2025.

Nesta segunda-feira (29), o Atlético deve adotar postura cautelosa, visando erros do Vélez e contra-ataques puxados por Mateo Bajamich e Nicolás Díaz.

Provável Escalação do Atlético Tucumán

  • Matías Mansilla, Damián Martínez, Marcelo Ortíz, Clever Ferreira, Miguel Brizuela, Adrián Sánchez, Lautaro Godoy, Kevin Ortíz, Nicolás Laméndola, Leandro Díaz, Mateo Bajamich.

Estatísticas do Vélez e Tucumán

Leia informações e números relevantes das equipes no Campeonato Argentino:

  • Vélez Sarsfield segue invicto em casa;
  • Atlético Tucumán ainda não venceu fora de casa;
  • Vélez Sarsfield possui a melhor defesa da competição;

Palpites em Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán

O Vélez Sarsfield precisa dar uma resposta ao torcedor após a eliminação da Libertadores. Vale destacar que jogando em casa, a equipe acumula ótimas atuações e resultados no Campeonato Argentino.

Por outro lado, o Atlético Tucumán ainda não venceu como visitante na Liga Professional Clausura.

Considerando tais fatores, as nossas dicas de palpites são: Vélez Sarsfield vence e Vélez – Mais de 1,5 gols. 

Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán Palpites
Aposta Palpite Melhor Odd
Resultado Final Vélez Sarsfield 1.95 na BetMGM
Total de Gols Vélez Sarsfield -Mais de 1,5 2.43 na Superbet

As odds citadas foram conferidas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas a mudanças. Sugerimos que você consulte a casa de apostas para obter os dados mais recentes.

Apostas são permitidas apenas para maiores de 18 anos!

Dicas de Mercados

Atlético Tucumán – Menos de 0,5 gols – 1.96 na BetMGM

O Vélez Sarsfield possui a melhor defesa do Campeonato Argentino e sofreu apenas quatro gols em nove jogos disputados. Além disso, o Tucumán marcou apenas dois gols fora de casa na competição.

Onde Assistir ao Jogo do Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán?

O jogo será transmitido em:

  • TV: Sem transmissão;
  • Streaming Ao Vivo: Disney + e Novibet

Informações Gerais

  • Partida: Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán
  • Competição: Campeonato Argentino 2025
  • Data: 29/09/2025
  • Horário: 20h00 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio José Amalfitani, Buenos Aires, Argentina
  • Transmissão: Disney + e Novibet

JOGUE COM RESPONSABILIDADE! PROIBIDO PARA MENORES DE 18 ANOS!



