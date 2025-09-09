Armênia busca se recuperar de goleada sofrida para Portugal na rodada anteriror, enquanto Irlanda chega motivada para buscar resultado positivo fora de casa

Armênia e Irlanda se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola às 13h (horário de Brasília), no Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, em Yerevan, capital da Armênia.

Onde assistir Armênia x Irlanda ao vivo

O duelo entre Armênia e Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN no Brasil.

Como chega a Armênia

A Armênia tenta se recuperar de uma dura derrota para Portugal na rodada anterior. Jogando em casa, a equipe aposta no apoio da torcida para conquistar seus primeiros pontos na competição.

Como chega a Irlanda

Já a República da Irlanda chega motivada para buscar um resultado positivo fora de casa. O time vem de atuações consistentes em competições recentes e busca iniciar sua campanha de qualificação com força.

Retrospecto recente da Armênia

  • Armênia 0 x 5 Portugal – Eliminatórias Copa
  • Geórgia 3 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
  • Armênia 0 x 1 Geórgia – Eliminatórias Copa
  • Kosovo 2 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
  • Montenegro 1 x 1 Armênia – Eliminatórias Copa

Retrospecto recente da Irlanda

  • Inglaterra 2 x 1 Irlanda – Amistoso
  • Luxemburgo 1 x 1 Irlanda – Eliminatórias Copa
  • Irlanda 1 x 1 Senegal – Amistoso
  • Irlanda 2 x 0 Bulgária – Eliminatórias Copa
  • Bulgária 0 x 2 Irlanda – Eliminatórias Copa

Confrontos diretos

Armênia e Irlanda já se enfrentaram em três oportunidades recentes, com equilíbrio no histórico:

  • 2024 – Irlanda 0 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
  • 2022 – Irlanda 3 x 2 Armênia – Nations League
  • 2022 – Armênia 1 x 0 Irlanda – Nations League

Ficha técnica – Armênia x Irlanda

  • Partida: Armênia x Irlanda
  • Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
  • Horário: 13h00 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan (Armênia)
  • Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo
  • Transmissão no Brasil: ESPN

Prováveis escalações

Armênia

Henri Avagyan; Kamo Hovhannisyan, Sergey Muradyan, Erik Piloyan, Georgiy Harutyunyan; Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan; Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan. Técnico: Yegishe Melikyan

Irlanda

Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea, Matt Doherty; Sammie Szmodics, Josh Cullen, Jason Knight, Ryan Manning; Finn Azaz, Evan Ferguson. Técnico: Heimir Hallgrimsson



