Armênia busca se recuperar de goleada sofrida para Portugal na rodada anteriror, enquanto Irlanda chega motivada para buscar resultado positivo fora de casa
Armênia e Irlanda se enfrentam nesta terça-feira (9), em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A bola rola às 13h (horário de Brasília), no Estádio Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht, em Yerevan, capital da Armênia.
Onde assistir Armênia x Irlanda ao vivo
O duelo entre Armênia e Irlanda terá transmissão ao vivo pela ESPN no Brasil.
Como chega a Armênia
A Armênia tenta se recuperar de uma dura derrota para Portugal na rodada anterior. Jogando em casa, a equipe aposta no apoio da torcida para conquistar seus primeiros pontos na competição.
Como chega a Irlanda
Já a República da Irlanda chega motivada para buscar um resultado positivo fora de casa. O time vem de atuações consistentes em competições recentes e busca iniciar sua campanha de qualificação com força.
Retrospecto recente da Armênia
- Armênia 0 x 5 Portugal – Eliminatórias Copa
- Geórgia 3 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
- Armênia 0 x 1 Geórgia – Eliminatórias Copa
- Kosovo 2 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
- Montenegro 1 x 1 Armênia – Eliminatórias Copa
Retrospecto recente da Irlanda
- Inglaterra 2 x 1 Irlanda – Amistoso
- Luxemburgo 1 x 1 Irlanda – Eliminatórias Copa
- Irlanda 1 x 1 Senegal – Amistoso
- Irlanda 2 x 0 Bulgária – Eliminatórias Copa
- Bulgária 0 x 2 Irlanda – Eliminatórias Copa
Confrontos diretos
Armênia e Irlanda já se enfrentaram em três oportunidades recentes, com equilíbrio no histórico:
- 2024 – Irlanda 0 x 0 Armênia – Eliminatórias Copa
- 2022 – Irlanda 3 x 2 Armênia – Nations League
- 2022 – Armênia 1 x 0 Irlanda – Nations League
Ficha técnica – Armênia x Irlanda
- Partida: Armênia x Irlanda
- Data: Terça-feira, 9 de setembro de 2025
- Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Vazgen Sargsyan, Yerevan (Armênia)
- Competição: Eliminatórias da Copa do Mundo
- Transmissão no Brasil: ESPN
Prováveis escalações
Armênia
Henri Avagyan; Kamo Hovhannisyan, Sergey Muradyan, Erik Piloyan, Georgiy Harutyunyan; Nayair Tiknizyan, Vahan Bichakhchyan, Ugochukwu Iwu, Eduard Spertsyan; Lucas Zelarayán, Tigran Barseghyan. Técnico: Yegishe Melikyan
Irlanda
Caoimhin Kelleher; Jake O’Brien, Nathan Collins, Dara O’Shea, Matt Doherty; Sammie Szmodics, Josh Cullen, Jason Knight, Ryan Manning; Finn Azaz, Evan Ferguson. Técnico: Heimir Hallgrimsson