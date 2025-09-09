Lady Gaga e Ariana Grande foram as grandes vencedoras do MTV Video Music Awards, o VMA, deste ano. A cerimônia deste domingo (7) consagrou a primeira como a artista do ano, enquanto a segunda levou para casa o troféu mais cobiçado, de melhor vídeo, por “Brighter Days Ahead”.

Gaga, que apresentou um medley de “Abracadabra” e da recém-lançada “Dead Dance”, também ficou com os prêmios de melhor colaboração, por “Die With a Smile”, feita com Bruno Mars, e as técnicas melhor direção e direção de arte, por “Abracadabra”.

Já Ariana levou ainda os prêmios de melhor vídeo de pop e vídeo de longa duração, também por “Brighter Days Ahead”. Sabrina Carpenter e Rosé, do grupo Blackpink, foram outros destaques da noite. Mariah Carey e Rick Martin foram homenageados com os troféus de vanguarda e ícone latino, respectivamente.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados e premiados.

Vídeo do ano

  • ‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)

  • ‘Birds of a Feather’, Billie Eilish

  • ‘Not Like Us’, Kendrick Lamar

  • ‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars

  • ‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars

  • ‘Manchild’, Sabrina Carpenter

  • ‘Timeless’, The Weeknd & Playboi Carti

Artista do ano

  • Lady Gaga (VENCEDOR)

  • Bad Bunny

  • Beyoncé

  • Kendrick Lamar

  • Morgan Wallen

  • Taylor Swift

  • The Weeknd

Canção do ano

  • ‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars (VENCEDOR)

  • ‘Ordinary’, Alex Warren

  • ‘Birds of a Feather’, Billie Eilish

  • ‘Anxiety’, Doechii

  • ‘Sapphire’, Ed Sheeran

  • ‘I Love You, I’m Sorry’, Gracie Abrams

  • ‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars

  • ‘Sports Car’, Tate McRae

Artista revelação

  • Alex Warren (VENCEDOR)

  • Ella Langley

  • Gigi Perez

  • Lola Young

  • Sombr

  • The Marías

Artista pop

  • ‘Just Keep Watching’, Tate McRae (VENCEDOR)

  • ‘Headphones On’, Addison Rae

  • ‘Ordinary’, Alex Warren

  • ‘Mystical Magical’, Benson Boone

  • ‘All the Way’, BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman

  • ‘The Subway’, Chappell Roan

  • ‘Fast’, Demi Lovato

  • ‘Jealous Type’, Doja Cat

  • ‘Golden’, Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami

  • ‘Blue Strips’, Jessie Murph

  • ‘Daisies’, Justin Bieber

  • ‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’, Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

  • ‘What I Want’, Morgan Wallen ft. Tate McRae

  • ‘Love Me Not’, Ravyn Lenae ft. Rex Orange County

  • ‘Manchild’, Sabrina Carpenter

  • ’12 to 12′, Sombr

Performance do ano

  • ‘Touch’, Katseye (VENCEDOR)

  • ‘A Bar Song (Tipsy)’, Shaboozey

  • ‘Last Heartbreak Song’, Ayra Starr

  • ‘Belong Together’, Mark Ambor

  • ‘Graveyard’, Lay Bankz

  • ‘Bye Bye Bye’, Dasha

  • ‘Sailor Song’, Gigi Perez

  • ‘Yes It Is’, Leon Thomas

  • ‘Shadow’, Livingston

  • ‘Next Summer’, Damiano David

  • ‘Sally, When the Wine Runs Out’, Role Model

Colaboração

  • ‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars (VENCEDOR)

  • ‘Backup Plan’, Bailey Zimmerman & Luke Combs

  • ‘Luther’, Kendrick Lamar & SZA

  • ‘Pour Me a Drink’, Post Malone ft. Blake Shelton

  • ‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars

  • ‘Sunset Blvd’, Selena Gomez & Benny Blanco

Vídeo de pop

  • ‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)

  • ‘Ordinary’, Alex Warren

  • ‘Sapphire’, Ed Sheeran

  • ‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars

  • ‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars

  • ‘Manchild’, Sabrina Carpenter

Vídeo de hip-hop

  • ‘Anxiety’, Doechii (VENCEDOR)

  • ‘Nokia’, Drake

  • ‘Somebody Save Me’, Eminem ft. Jelly Roll

  • ‘Whatchu Kno About Me’, GloRilla ft. Sexyy Red

  • ‘Not Like Us’, Kendrick Lamar

  • ‘Murdergram Deux’, LL Cool J ft. Eminem

  • ‘4×4’, Travis Scott

Vídeo de R&B

  • ‘Type Dangerous’, Mariah Carey (VENCEDOR)

  • ‘Residuals’, Chris Brown

  • ‘Mutt (Remix)’, Leon Thomas & Freddie Gibbs

  • ‘No Chill’, PartyNextDoor

  • ‘Heart of a Woman’, Summer Walker

  • ‘Drive’, SZA

  • ‘Timeless’, The Weeknd & Playboi Carti

Vídeo de música alternativa

  • ‘Back to Friends’, Sombr (VENCEDOR)

  • ‘Sailor Song’, Gigi Perez

  • ‘Wake Up’, Imagine Dragons

  • ‘Messy’, Lola Young

  • ‘Lonely Road’, MGK & Jelly Roll

  • ‘Back to Me’, The Marías

Vídeo de rock

  • ‘All My Love’, Coldplay (VENCEDOR)

  • ‘Afterlife’, Evanescence

  • ‘One Eyed Bastard’, Green Day

  • ‘Honey’, Lenny Kravitz

  • ‘The Emptiness Machine’, Linkin Park

  • ‘The Contract’, Twenty One Pilots

Vídeo de música latina

  • ‘Soltera’, Shakira (VENCEDOR)

  • ‘Baile Inolvidable’, Bad Bunny

  • ‘Rio’, J Balvin

  • ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G

  • ‘La Patrulla’, Peso Pluma & Netón Vega

  • ‘Khé?’, Rauw Alejandro & Romeo Santos

Vídeo de Afrobeats

  • ‘Push 2 Start’, Tyla (VENCEDOR)

  • ‘Active’, Asake & Travis Scott

  • ‘TaTaTa’, Burna Boy & Travis Scott

  • ‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’, Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea

  • ‘Baby (Is It a Crime)’, Rema

  • ‘Get It Right’, Tems ft. Asake

  • ‘Piece of My Heart’, Wizkid ft. Brent Faiyaz

  • ‘Born Again’, Lisa ft. Doja Cat & Raye (VENCEDOR)

  • ‘Whiplash’, Aespa

  • ‘Like Jennie’, Jennie

  • ‘Who’, Jimin

  • ‘Earthquake’, Jisoo

  • ‘Chk Chk Boom’, Stray Kids

  • ‘Toxic Till the End’, Rosé

Vídeo de Country

  • ‘Am I Okay?’, Megan Moroney (VENCEDOR)

  • ‘Think I’m in Love with You’, Chris Stapleton

  • ‘I’m Gonna Love You’, Cody Johnson & Carrie Underwood

  • ‘Liar’, Jelly Roll

  • ‘Smile’, Morgan Wallen

  • ‘4x4xU’, Lainey Wilson

Álbum

  • ‘Short n’ Sweet’, Sabrina Carpenter (VENCEDOR)

  • Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny

  • GNX, Kendrick Lamar

  • Mayhem, Lady Gaga

  • I’m the Problem, Morgan Wallen

  • Hurry Up Tomorrow, The Weeknd

Vídeo de longa duração

  • ‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)

  • Debí Tirar Más Fotos (Short Film), Bad Bunny

  • Funny Little Stories, Damiano David

  • Balloonerism, Mac Miller

  • Something Beautiful, Miley Cyrus

  • Hurry Up Tomorrow, The Weeknd

Melhor grupo

  • Aespa

  • All Time Low

  • Blackpink (VENCEDOR)

  • Coldplay

  • Evanescence

  • Fuerza Regida

  • Grupo Frontera

  • Imagine Dragons

  • Jonas Brothers

  • Katseye

  • My Chemical Romance

  • Seventeen

  • Stray Kids

  • The Marías

  • Twenty One Pilots

Vídeo pelo bem

  • ‘Guess’, Charli XCX ft. Billie Eilish (VENCEDOR)

  • ‘Higher’, Burna Boy

  • ‘Anxiety’, Doechii

  • ‘Somebody Save Me’, Eminem ft. Jelly Roll

  • ‘Younger and Hotter Than Me’, Selena Gomez & Benny Blanco

  • ‘Sleepwalking’, Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan

Direção

  • ‘Abracadabra’, Lady Gaga (VENCEDOR)

  • Brighter Days Ahead – Christian Breslauer

  • Guess – Aidan Zamiri

  • Not Like Us – Dave Free & Kendrick Lamar

  • Apt. – Bruno Mars & Daniel Ramos

  • Manchild – Vania Heymann & Gal Muggia

Direção de arte

  • ‘Abracadabra’, Lady Gaga (VENCEDOR)

  • Guess – Daniel Lane

  • Not Like Us – Freyja Bardell

  • Man of the Year – Chad Keith & Jenny Lass

  • End of the World – David Meyer

  • Apt. – Elizabet Puksto

Fotografia

  • ‘Not Like Us’, Kendrick Lamar (VENCEDOR)

  • Brighter Days Ahead – Jeff Cronenweth

  • Sapphire – Nic Minns

  • Abracadabra – Xiaolong Liu

  • Easy Lover – Benoît Debie

  • Manchild – Chris Ripley

Montagem

  • ‘Just Keep Watching’, Tate McRae (VENCEDOR)

  • Guess, Charli XCX ft. Billie Eilish

  • Sapphire, Ed Sheeran

  • Not Like Us, Kendrick Lamar

  • Abracadabra, Lady Gaga

  • Manchild, Sabrina Carpenter

Coreografia

  • ‘Anxiety’, Doechii (VENCEDOR)

  • ‘Eusexua’, FKA Twigs – Zoi Tatopoulos

  • ‘Not Like Us’, Kendrick Lamar – Charm La’Donna

  • ‘Abracadabra’, Lady Gaga – Parris Goebel

  • ‘Push 2 Start’, Tyla – Lee-ché Janecke

  • ‘Pretty Ugly’, Zara Larsson – Zoi Tatopoulos

Efeitos especiais

  • ‘Manchild’, Sabrina Carpenter (VENCEDOR)

  • Brighter Days Ahead – Mathematic

  • Abracadabra – Yeap Crew, Yura Karikh & Igor Eyth

  • Apt. – Maksymilian Rafal Ojster

  • Just Keep Watching – Daniel Saldivar & White Rhino VFX

  • Hurry Up Tomorrow – Zeke Faust

