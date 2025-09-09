Lady Gaga e Ariana Grande foram as grandes vencedoras do MTV Video Music Awards, o VMA, deste ano. A cerimônia deste domingo (7) consagrou a primeira como a artista do ano, enquanto a segunda levou para casa o troféu mais cobiçado, de melhor vídeo, por “Brighter Days Ahead”.
Gaga, que apresentou um medley de “Abracadabra” e da recém-lançada “Dead Dance”, também ficou com os prêmios de melhor colaboração, por “Die With a Smile”, feita com Bruno Mars, e as técnicas melhor direção e direção de arte, por “Abracadabra”.
Já Ariana levou ainda os prêmios de melhor vídeo de pop e vídeo de longa duração, também por “Brighter Days Ahead”. Sabrina Carpenter e Rosé, do grupo Blackpink, foram outros destaques da noite. Mariah Carey e Rick Martin foram homenageados com os troféus de vanguarda e ícone latino, respectivamente.
Confira, abaixo, a lista completa de indicados e premiados.
Vídeo do ano
-
‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)
-
‘Birds of a Feather’, Billie Eilish
-
‘Not Like Us’, Kendrick Lamar
-
‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars
-
‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars
-
‘Manchild’, Sabrina Carpenter
-
‘Timeless’, The Weeknd & Playboi Carti
Artista do ano
-
Lady Gaga (VENCEDOR)
-
Bad Bunny
-
Beyoncé
-
Kendrick Lamar
-
Morgan Wallen
-
Taylor Swift
-
The Weeknd
Canção do ano
-
‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars (VENCEDOR)
-
‘Ordinary’, Alex Warren
-
‘Birds of a Feather’, Billie Eilish
-
‘Anxiety’, Doechii
-
‘Sapphire’, Ed Sheeran
-
‘I Love You, I’m Sorry’, Gracie Abrams
-
‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars
-
‘Sports Car’, Tate McRae
Artista revelação
-
Alex Warren (VENCEDOR)
-
Ella Langley
-
Gigi Perez
-
Lola Young
-
Sombr
-
The Marías
Artista pop
-
‘Just Keep Watching’, Tate McRae (VENCEDOR)
-
‘Headphones On’, Addison Rae
-
‘Ordinary’, Alex Warren
-
‘Mystical Magical’, Benson Boone
-
‘All the Way’, BigXthaPlug ft. Bailey Zimmerman
-
‘The Subway’, Chappell Roan
-
‘Fast’, Demi Lovato
-
‘Jealous Type’, Doja Cat
-
‘Golden’, Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna and Rei Ami
-
‘Blue Strips’, Jessie Murph
-
‘Daisies’, Justin Bieber
-
‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’, Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
-
‘What I Want’, Morgan Wallen ft. Tate McRae
-
‘Love Me Not’, Ravyn Lenae ft. Rex Orange County
-
‘Manchild’, Sabrina Carpenter
-
’12 to 12′, Sombr
Performance do ano
-
‘Touch’, Katseye (VENCEDOR)
-
‘A Bar Song (Tipsy)’, Shaboozey
-
‘Last Heartbreak Song’, Ayra Starr
-
‘Belong Together’, Mark Ambor
-
‘Graveyard’, Lay Bankz
-
‘Bye Bye Bye’, Dasha
-
‘Sailor Song’, Gigi Perez
-
‘Yes It Is’, Leon Thomas
-
‘Shadow’, Livingston
-
‘Next Summer’, Damiano David
-
‘Sally, When the Wine Runs Out’, Role Model
Colaboração
-
‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars (VENCEDOR)
-
‘Backup Plan’, Bailey Zimmerman & Luke Combs
-
‘Luther’, Kendrick Lamar & SZA
-
‘Pour Me a Drink’, Post Malone ft. Blake Shelton
-
‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars
-
‘Sunset Blvd’, Selena Gomez & Benny Blanco
Vídeo de pop
-
‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)
-
‘Ordinary’, Alex Warren
-
‘Sapphire’, Ed Sheeran
-
‘Die With a Smile’, Lady Gaga & Bruno Mars
-
‘Apt.’, Rosé & Bruno Mars
-
‘Manchild’, Sabrina Carpenter
Vídeo de hip-hop
-
‘Anxiety’, Doechii (VENCEDOR)
-
‘Nokia’, Drake
-
‘Somebody Save Me’, Eminem ft. Jelly Roll
-
‘Whatchu Kno About Me’, GloRilla ft. Sexyy Red
-
‘Not Like Us’, Kendrick Lamar
-
‘Murdergram Deux’, LL Cool J ft. Eminem
-
‘4×4’, Travis Scott
Vídeo de R&B
-
‘Type Dangerous’, Mariah Carey (VENCEDOR)
-
‘Residuals’, Chris Brown
-
‘Mutt (Remix)’, Leon Thomas & Freddie Gibbs
-
‘No Chill’, PartyNextDoor
-
‘Heart of a Woman’, Summer Walker
-
‘Drive’, SZA
-
‘Timeless’, The Weeknd & Playboi Carti
Vídeo de música alternativa
-
‘Back to Friends’, Sombr (VENCEDOR)
-
‘Sailor Song’, Gigi Perez
-
‘Wake Up’, Imagine Dragons
-
‘Messy’, Lola Young
-
‘Lonely Road’, MGK & Jelly Roll
-
‘Back to Me’, The Marías
Vídeo de rock
-
‘All My Love’, Coldplay (VENCEDOR)
-
‘Afterlife’, Evanescence
-
‘One Eyed Bastard’, Green Day
-
‘Honey’, Lenny Kravitz
-
‘The Emptiness Machine’, Linkin Park
-
‘The Contract’, Twenty One Pilots
Vídeo de música latina
-
‘Soltera’, Shakira (VENCEDOR)
-
‘Baile Inolvidable’, Bad Bunny
-
‘Rio’, J Balvin
-
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G
-
‘La Patrulla’, Peso Pluma & Netón Vega
-
‘Khé?’, Rauw Alejandro & Romeo Santos
Vídeo de Afrobeats
-
‘Push 2 Start’, Tyla (VENCEDOR)
-
‘Active’, Asake & Travis Scott
-
‘TaTaTa’, Burna Boy & Travis Scott
-
‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’, Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea
-
‘Baby (Is It a Crime)’, Rema
-
‘Get It Right’, Tems ft. Asake
-
‘Piece of My Heart’, Wizkid ft. Brent Faiyaz
-
‘Born Again’, Lisa ft. Doja Cat & Raye (VENCEDOR)
-
‘Whiplash’, Aespa
-
‘Like Jennie’, Jennie
-
‘Who’, Jimin
-
‘Earthquake’, Jisoo
-
‘Chk Chk Boom’, Stray Kids
-
‘Toxic Till the End’, Rosé
Vídeo de Country
-
‘Am I Okay?’, Megan Moroney (VENCEDOR)
-
‘Think I’m in Love with You’, Chris Stapleton
-
‘I’m Gonna Love You’, Cody Johnson & Carrie Underwood
-
‘Liar’, Jelly Roll
-
‘Smile’, Morgan Wallen
-
‘4x4xU’, Lainey Wilson
Álbum
-
‘Short n’ Sweet’, Sabrina Carpenter (VENCEDOR)
-
Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
-
GNX, Kendrick Lamar
-
Mayhem, Lady Gaga
-
I’m the Problem, Morgan Wallen
-
Hurry Up Tomorrow, The Weeknd
Vídeo de longa duração
-
‘Brighter Days Ahead’, Ariana Grande (VENCEDOR)
-
Debí Tirar Más Fotos (Short Film), Bad Bunny
-
Funny Little Stories, Damiano David
-
Balloonerism, Mac Miller
-
Something Beautiful, Miley Cyrus
-
Hurry Up Tomorrow, The Weeknd
Melhor grupo
- Aespa
- All Time Low
- Blackpink (VENCEDOR)
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- Katseye
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Vídeo pelo bem
-
‘Guess’, Charli XCX ft. Billie Eilish (VENCEDOR)
-
‘Higher’, Burna Boy
-
‘Anxiety’, Doechii
-
‘Somebody Save Me’, Eminem ft. Jelly Roll
-
‘Younger and Hotter Than Me’, Selena Gomez & Benny Blanco
-
‘Sleepwalking’, Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan
Direção
-
‘Abracadabra’, Lady Gaga (VENCEDOR)
-
Brighter Days Ahead – Christian Breslauer
-
Guess – Aidan Zamiri
-
Not Like Us – Dave Free & Kendrick Lamar
-
Apt. – Bruno Mars & Daniel Ramos
-
Manchild – Vania Heymann & Gal Muggia
Direção de arte
-
‘Abracadabra’, Lady Gaga (VENCEDOR)
-
Guess – Daniel Lane
-
Not Like Us – Freyja Bardell
-
Man of the Year – Chad Keith & Jenny Lass
-
End of the World – David Meyer
-
Apt. – Elizabet Puksto
Fotografia
-
‘Not Like Us’, Kendrick Lamar (VENCEDOR)
-
Brighter Days Ahead – Jeff Cronenweth
-
Sapphire – Nic Minns
-
Abracadabra – Xiaolong Liu
-
Easy Lover – Benoît Debie
-
Manchild – Chris Ripley
Montagem
-
‘Just Keep Watching’, Tate McRae (VENCEDOR)
-
Guess, Charli XCX ft. Billie Eilish
-
Sapphire, Ed Sheeran
-
Not Like Us, Kendrick Lamar
-
Abracadabra, Lady Gaga
-
Manchild, Sabrina Carpenter
Coreografia
-
‘Anxiety’, Doechii (VENCEDOR)
-
‘Eusexua’, FKA Twigs – Zoi Tatopoulos
-
‘Not Like Us’, Kendrick Lamar – Charm La’Donna
-
‘Abracadabra’, Lady Gaga – Parris Goebel
-
‘Push 2 Start’, Tyla – Lee-ché Janecke
-
‘Pretty Ugly’, Zara Larsson – Zoi Tatopoulos
Efeitos especiais
-
‘Manchild’, Sabrina Carpenter (VENCEDOR)
-
Brighter Days Ahead – Mathematic
-
Abracadabra – Yeap Crew, Yura Karikh & Igor Eyth
-
Apt. – Maksymilian Rafal Ojster
-
Just Keep Watching – Daniel Saldivar & White Rhino VFX
-
Hurry Up Tomorrow – Zeke Faust