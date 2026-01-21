onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam na partida de abertura da 18ª rodada do Campeonato Português 2025/26

15 jan
2026
– 16h11

(atualizado às 16h11)




Foto: Isabel Silva/Sporting – Legenda: Jogadores do Sporting durante treinamento da equipe / Jogada10

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2025/26. Sporting e Casa Pia se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 17h15 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, na partida de abertura da 18ª rodada da Liga Portugal. O duelo coloca frente a frente duas equipes com momentos distintos na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Sporting

O Sporting chega embalado por uma campanha consistente no Português e encara o confronto como decisivo na briga pela liderança. Na segunda colocação, com 42 pontos, os Leões sabem que vencer é essencial para seguir firmes na disputa pelo título e evitar qualquer tropeço. A diferença para o Porto, primeiro colocado, é de sete pontos.

Para a partida desta sexta-feira, o técnico Rui Borges ainda acompanha de perto a situação física de Nuno Santos e Zeno Debast, que se recuperam de lesões e seguem como dúvida.

Como chega o Casa Pia

Por outro lado, o Casa Pia vive uma situação bem diferente. O time ocupa a 15ª posição, com apenas 14 pontos, e entra em campo pressionado pela luta contra o rebaixamento. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, apostando em uma postura defensiva e nos contra-ataques para tentar surpreender.

O treinador João Pereira trabalha para montar um time com uma postura defensiva e que leve perigo nos contra-ataques para tentar surpreender o Sporting.

SPORTING X CASA PIA

18ª rodada do Campeonato Português 2025/26

Data e horário: sexta-feira, 16/01/2026, às 17h15 (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa.

SPORTING: Rui Silva; Iván Fresneda, Ousmane Diomande, Gonçalo Inácio e Maxi Araújo; Morten Hjulmand e Hidemasa Morita; Geny Catamo, Francisco Trincão e Pedro Gonçalves; Harder (Luís Suárez). Técnico: Rui Borges.

CASA PIA: Patrick Sequeira; Tchamba, José Fonte e João Goulart; Gaizka Larrazabal, Rafael Brito, Sebastián Pérez e Leonardo Lelo; Jérémy Livolant, Max Svensson e Cassiano. Técnico: João Pereira.

Árbitro: David Silva.

Auxiliares: Carlos Campos e Nelson Cunha.

VAR: João Malheiro.

