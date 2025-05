Operação contra roubos de carga cumpre mandados em Corbélia e outras cidades do PR

https://www.instagram.com/reel/DJo7Z7fuPHt/?igsh=aTk5aHBiN29jODht

https://www.instagram.com/reel/DJo7Z7fuPHt/?igsh=aTk5aHBiN29jODht

Siga nosso Instagram:

@ubirataonline_oficial (Seguidores e visualizações Reais)

A Polícia Civil do Paraná deflagrou uma grande operação na manhã desta quarta-feira (14) para cumprir 27 mandados contra um grupo criminoso investigado por roubo de cargas na BR-116. O prejuízo causado pelos crimes é estimado em R$ 3 milhões. A ação ocorre simultaneamente em Curitiba, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e Corbélia, com o apoio de um helicóptero da PCPR e 60 policiais civis envolvidos.

A operação tem como base uma investigação sobre um roubo de carga ocorrido em outubro de 2024, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Durante a apuração, foi descoberto que o motorista do caminhão havia sido aliciado pelos criminosos e inventado um falso roubo. As investigações revelaram que, entre janeiro e maio deste ano, o grupo realizou pelo menos 12 abordagens a caminhões, algumas vezes roubando mais de uma carga no mesmo dia.

O modo de operação dos criminosos consistia em circular pela rodovia BR-116, na região de fronteira entre o Paraná e São Paulo, à procura de caminhões carregados com eletrônicos. Durante as ações, os bandidos agiam com extrema violência, disparando armas de fogo contra os motoristas. Em uma das ocorrências, em abril, o condutor de um caminhão perdeu o controle após os tiros e capotou.

Após as abordagens, as vítimas eram levadas para estradas secundárias, onde as cargas eram transbordadas para outros veículos. O prejuízo total causado pelos roubos é estimado em R$ 3 milhões. A investigação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Guarda Municipal de Campina Grande do Sul.

Link para entrar no grupo do Whatsapp

https://chat.whatsapp.com/EruCUVbNLju4ZH45p1my4R

Ubiratã Online – 16 anos no ar – Mais de 250 milhões de páginas visitadas.

Acesse o site: ubirataonline.com.br

Informação com responsabilidade e credibilidade.