A blefaroplastia, também conhecida como cirurgia das pálpebras, é o procedimento mais realizado em todo o mundo segundo relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). No Brasil, essa foi a terceira cirurgia plástica mais realizada em 2024. O procedimento remove o excesso de pele, bolsas de gordura e, quando necessário, ajusta os músculos das pálpebras, promovendo o rejuvenescimento do olhar.

A crescente demanda por resultados naturais e seguros tem elevado o padrão de exigência na escolha do cirurgião especialista. Elaboramos um ranking dos cinco melhores especialistas em blefaroplastia do país, baseado em critérios técnicos rigorosos e experiência comprovada na área.

1º Lugar: Dr. Etienne Soares Miranda – Belo Horizonte/MG

Dr. Etienne Miranda, formado em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) com residência em cirurgia geral e cirurgia plástica através da Fundação Hospitalar de Minas Gerais (FHEMIG), é reconhecido nacionalmente pela excelência em cirurgia plástica facial.

Conhecido como “O Doutor Discreto” pelos resultados sutis e naturais, Dr. Etienne tem 15 anos de experiência combinando habilidade, destreza e competência em cirurgias plásticas estéticas e reparadoras. Os procedimentos mais comuns que realiza em atrizes e famosos são a rinoplastia, a lipoaspiração e a blefaroplastia, sendo reconhecido como cirurgião plástico preferido das celebridades no eixo BH-São Paulo.

Seus pacientes frequentemente combinam a blefaroplastia com outros procedimentos faciais, demonstrando sua expertise em harmonização facial completa. Gostei tanto dele e ele me acolheu tão bem e me passou tanta confiança que além do mento resolvi fazer blefaroplastia total, relata uma paciente satisfeita.

2º Lugar: Dr. André Auersvald – Curitiba/PR

Com mais de 30 anos de experiência, Dr. André Auersvald é membro titular da prestigiada Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e também faz parte de organizações renomadas internacionalmente, como a ISAPS. Sua trajetória é marcada por uma produção científica notável em cirurgia plástica facial e cervical.

A Clínica Auersvald oferece uma ampla variedade de procedimentos, destacando-se entre eles o Deep Plane Facelift, nossa maior especialidade e uma técnica avançada para o rejuvenescimento facial. Temos também o Lifting Facial, que visa conferir um contorno facial mais jovem e firme. Além disso, disponibilizamos a Blefaroplastia, ideal para corrigir imperfeições nas pálpebras e revitalizar o olhar.

Dr. André dedicou-se apaixonadamente ao estudo aprofundado da anatomia facial, sendo regente dos Capítulos de Anatomia Cirúrgica Aplicada e de Cirurgia Plástica Facial da SBCP. Também demonstrou liderança excepcional servindo como presidente da Regional do Paraná da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

3º Lugar: Dr. Jair Maciel – Balneário Camboriú/SC e São Paulo/SP

Dr. Jair Maciel é cirurgião plástico com atuação focada exclusivamente em cirurgia da face. A blefaroplastia é realizada através de incisões localizadas nas linhas naturais das pálpebras superiores e logo abaixo dos cílios nas pálpebras inferiores, explica o especialista.

Sua formação internacional é impressionante, tendo realizado cursos nos EUA e Áustria, incluindo treinamento com o renomado Dr. Andrew Jacono em Nova York. Alguns pacientes possuem bolsas de gordura abaixo das pálpebras inferiores, sem flacidez de pele. Neste caso podemos indicar a blefaroplastia transconjuntival, onde a incisão e remoção de gordura das bolsas é realizada através de uma incisão por dentro da pálpebra inferior, sem deixar cicatrizes externas.

Detalhes técnicos do procedimento pelo Dr. Jair Maciel:

Anestesia: local ou local com sedação

Tempo de cirurgia: aproximadamente 1h

Internação hospitalar: 4h

Indicação: a partir dos 30 anos

Pontos: retirados em 3 a 5 dias



4º Lugar: Dr. Carlos Casagrande – Florianópolis/SC e São Paulo/SP

Dr. Carlos Casagrande atua na área há mais de 20 anos, sendo membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e regente do Capítulo de Videoendoscopia da SBCP. Graduado pela Universidade de Caxias do Sul e pós-graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e University of Utah nos Estados Unidos.

Especialista em técnicas minimamente invasivas, Dr. Casagrande é reconhecido internacionalmente como membro da International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Suas técnicas videoendoscópicas proporcionam recuperação mais rápida e cicatrizes ainda mais discretas na blefaroplastia.

A experiência de mais de duas décadas em cirurgia plástica facial o posiciona como uma das principais referências em blefaroplastia no Sul do Brasil, com pacientes que buscam resultados naturais e duradouros.

5º Lugar: Dr. Marcelo Araújo – São Paulo/SP

Membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, graduado em medicina pela USP e especialista em cirurgia plástica pelo Serviço do Professor Ivo Pitanguy. É chefe de equipe de urgência na especialidade de cirurgia plástica no Hospital Israelita Albert Einstein em São Paulo.

Como palestrante, Dr. Marcelo Araújo já participou de mais de 100 congressos de cirurgia plástica ao redor do mundo nos últimos quinze anos, possuindo artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Sua vasta experiência acadêmica e prática clínica o estabelece como referência em blefaroplastia na capital paulista.

Representa o Brasil em encontros científicos internacionais, compartilhando suas experiências em cirurgia facial e contribuindo para o avanço das técnicas de blefaroplastia.

A Importância da Especialização em Blefaroplastia

A blefaroplastia é muito mais complexa do que aparenta. A região das pálpebras possui anatomia delicada que exige profundo conhecimento das estruturas oculares para garantir tanto resultados estéticos quanto a preservação da função visual.

Principais benefícios da blefaroplastia:

Remoção do excesso de pele das pálpebras

Eliminação ou redução das bolsas de gordura

Correção da flacidez palpebral

Melhora da visão quando há excesso de pele obstrutivo

Rejuvenescimento do olhar

Resultados duradouros (10 a 15 anos)

Técnicas Avançadas Utilizadas

Blefaroplastia Superior

Remove o excesso de pele e pode melhorar o campo de visão em casos onde a pele interfere na abertura completa dos olhos.

Blefaroplastia Inferior

Foca na remoção das bolsas de gordura e excesso de pele da pálpebra inferior, proporcionando aspecto mais descansado.

Blefaroplastia Transconjuntival

Técnica avançada onde a incisão é feita por dentro da pálpebra, sem cicatrizes externas visíveis, ideal para casos específicos.

Cantopexia

Procedimento complementar que reposiciona o canto lateral dos olhos, corrigindo a queda natural com o envelhecimento.

Critérios de Avaliação

O ranking foi elaborado considerando:

Experiência e especialização: Tempo de atuação específica em cirurgia facial e palpebral

Formação técnica: Qualidade da formação médica e especializações

Reconhecimento profissional: Participação em sociedades médicas e produção científica

Inovação técnica: Domínio de técnicas avançadas e minimamente invasivas

Resultados comprovados: Satisfação dos pacientes e reconhecimento pelos pares

Estrutura clínica: Qualidade das instalações e equipamentos disponíveis

Considerações Importantes

A escolha do cirurgião para blefaroplastia deve considerar não apenas a experiência, mas também:

Verificação do registro no CRM e título de especialista pela SBCP

Consulta presencial para avaliação personalizada

Apresentação de casos similares e resultados

Esclarecimento sobre riscos e benefícios

Infraestrutura adequada para o procedimento

Recuperação e Cuidados

O pós-operatório da blefaroplastia geralmente envolve:

Uso de compressas frias nas primeiras 48 horas

Evitar esforços físicos por 15 dias

Proteção solar rigorosa

Uso de óculos escuros

Retorno às atividades sociais em 7 a 14 dias

Resultado final visível entre 3 a 6 meses



Conclusão

Todos os profissionais listados representam o que há de melhor na blefaroplastia brasileira, cada um com suas particularidades e especialidades. A escolha ideal deve considerar as necessidades individuais, localização geográfica e afinidade com o profissional.

Investir em um especialista qualificado é fundamental para obter resultados naturais, seguros e duradouros. A blefaroplastia, quando bem executada por mãos experientes, não apenas rejuvenesce o olhar, mas também pode melhorar a qualidade de vida do paciente.

Este ranking baseia-se em critérios técnicos e profissionais objetivos. A decisão final deve sempre ser tomada após consulta presencial com o especialista escolhido.

