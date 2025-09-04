O Paramount+ acaba de divulgar um novo trailer para a aguardada 3ª temporada de Tulsa King, série de máfia estrelada por Sylvester Stallone! Confira a seguir.
Tudo sobre Tulsa King
A produção da terceira temporada de Tulsa King está em andamento em Atlanta e Oklahoma há alguns meses. Jackson deve filmar seus episódios em julho, com a produção de NOLA King prevista para começar em fevereiro, disseram fontes.
A estreia da segunda temporada de Tulsa King estabeleceu um recorde no Paramount+ de estreia global mais assistida na época, com 21,1 milhões de espectadores globais no streaming.
Além de Sylvester Stallone, que protagoniza a série, o elenco também conta ainda com Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Frank Grillo, Garrett Hedlund, Dana Delany e, agora, Samuel L. Jackson.
Na série, Sylvester Stallone vive Dwight Manfredi, um mafioso que acaba de ser solto após 25 anos na prisão e vai para uma cidade que, no primeiro momento, não é tão tranquila quanto imaginava.
Em liberdade, ele acaba exilado por seu antigo chefe, recebendo a difícil missão de restabelecer a família e os negócios em um mundo muito diferente do que conhecia. Ao perceber que, talvez, sua família não tenha a melhor das intenções, aos poucos o mafioso constrói uma nova equipe. O novo time é formado por um grupo de pessoas improváveis que irão seguir o caminho nada convencional de acompanhá-lo para conquistar poder e influência na região.
As duas temporadas de Tulsa King estão disponíveis no catálogo do Paramount+. A terceira temporada tem estreia prevista para 21 de setembro deste ano.