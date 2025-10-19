A série de suspense e drama Ninguém nos Viu Partir, lançada na Netflix, conquistou rapidamente o público com sua narrativa emocionante e tensa sobre o sequestro de duas crianças pelo próprio pai. Neste sábado (18), é a produção mais vista do serviço de streaming no Brasil. A trama mexicana é inspirada em uma história real e traumática, relatada no livro de memórias “Nadie nos vio partir“, da autora Tamara Trottner.

O caso real que inspirou a trama ocorreu em 1968. Tamara Trottner, a autora, é uma das crianças que foi vítima desse sequestro parental. A escritora relata que, no dia em que completou cinco anos, ela e seu irmão foram abruptamente levados de casa pelo pai, sem qualquer aviso à mãe, marcando o fim de sua infância. O livro de Trottner narra a experiência a partir de seu ponto de vista infantil.

O sequestro foi motivado por vingança. Após o pai descobrir o suposto caso da mãe, ele levou os filhos como retaliação, mantendo-os longe da mãe por anos. Durante esse período, o pai mudou-se para diversos países, na tentativa de esconder o paradeiro das crianças. No entanto, a mãe se recusou a desistir, empregando todos os meios possíveis, incluindo a contratação de investigadores particulares, para localizá-los.

Tamara compartilhou em entrevistas que sua mãe prefere se referir ao incidente como uma “viagem” em vez de um sequestro. Inicialmente, ela e o irmão (Isaac) pensavam estar de férias, mas a falta de respostas sobre a mãe, a casa e a escola os fez perceber que algo estava errado.

A história de Ninguém Nos Viu Partir na Netflix

Na série Netflix Ninguém nos Viu Partir, a perspectiva da história é alterada, com foco na luta da mãe para se reunir com os filhos. Ambientada em 1968, em uma rica comunidade judaico-mexicana, a produção de cinco episódios apresenta Valeria Goldberg (Tessa Ia), uma jovem mãe presa em um casamento arranjado e sem amor com Leo Saltzman (Emiliano Zurita), filho de um influente empresário.

Valeria, pressionada pelas expectativas familiares, comete um erro que serve de pretexto para que Leo e seus pais destruam sua vida e a separem de seus filhos. A série mostra como Leo, aconselhado pela família, leva os dois filhos, Tamara (Marion Siro) e Isaac (Alexander Varela), para a Europa, sem informar Valeria.

Desesperada, Valeria contrata Elías (Ari Brickman), um ex-agente do Mossad que se tornou detetive particular, para rastreá-los. A busca se torna uma perseguição internacional que leva os personagens através de vários países, como França, África do Sul e Israel. Enquanto isso, Valeria precisa lidar com seus poderosos sogros, que usam sua influência para arruinar a reputação dela e voltar a comunidade contra a mãe.

Os créditos finais da série revelam que Isaac e Tamara só viram o pai, Leo, depois de mais de 20 anos. Em entrevistas, a escritora disse que o encontro foi marcado por uma mistura de dor, cura e reflexão. Embora não tenha havido perdão absoluto, o processo de confrontar o pai e ouvir sua versão dos acontecimentos permitiu que as feridas começassem a cicatrizar e também a ajudou a reformular sua própria história, publicada em forma de livro em 2020. A mãe, Valeria, e Carlos (Gustavo Bassani) permaneceram juntos pelo resto de suas vidas, até a morte de Carlos, em 1997.

“O livro e a série são inspirados na minha vida e surgiram quando percebi que precisava contar esta história. São as minhas memórias de quando eu tinha cinco anos e meu pai sequestrou meu irmão e eu para se vingar da minha mãe. Passamos dois anos em três continentes. Reencontrei meu pai, que parei de ver aos sete anos, e perguntei como ele ousou nos levar embora. Ele me contou a sua verdade, que era tão valiosa e verdadeira quanto a da minha mãe. Decidi escrever um romance que expusesse os eventos e deixasse as pessoas decidirem”, disse Tamara, durante um evento de apresentação da série.

Vale dizer: Valeria e Leo são nomes usados na ficção. A autora manteve os nomes reais dos pais em segredo, apesar de ter detalhado a dinâmica familiar.

A Tamara Trottner real, em foto publicada no Instagram (Foto: Reprodução/Instagram)

Como está Tamara Trottner hoje

Tamara Trottner continua a falar abertamente sobre o sequestro na infância e o impacto que isso teve em sua vida. Ela descreve a mãe com carinho, chamando-a de uma “mãe incrível” e se sentindo “muito sortuda” por tê-la.

Recentemente, Trottner publicou um novo livro, “Pronunciaré sus nombres“, que funciona como uma prequela de seu livro de memórias. Nesta nova obra, a autora explora as vidas de seus avós, que foram forçados a deixar o Leste Europeu na primeira metade do século 20 devido à guerra, perseguição e violência.

Tamara explicou que sentiu a necessidade de que os leitores compreendessem de onde sua família veio e como eram seus ancestrais, para entenderem por que tudo o que aconteceu se desenrolou daquela forma.

Atualmente com mais de 60 anos de idade, ela tem uma conta no Instagram, @tamaratrottner. A escritora é casada, tem três filhos e já é avó.

O sucesso de Ninguém Nos Viu Partir

Ninguém nos Viu Partir rapidamente se tornou um sucesso na plataforma de streaming. A série limitada de suspense atingiu o pico de audiência em diferentes regiões. Além de ter alcançado a 4ª posição no ranking de séries de TV nos Estados Unidos, Ninguém nos Viu Partir está no topo das paradas em diversos países latino-americanos, incluindo Brasil, México, Argentina e Colômbia.

O enredo tenso, que equilibra o suspense da perseguição global com temas complexos como poder patriarcal, dinâmica de classe e maternidade, tem sido elogiado pelo público.