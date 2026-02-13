A partida desta sexta-feira (13) entre Hull City e Chelsea, pela Copa da Inglaterra, será especial para o atual comandante dos Blues. O MKM Stadium será um cenário familiar para Liam Rosenior, que passou cinco anos no clube como jogador antes de retornar como treinador principal em 2022.

Ao assumir o comando no meio da temporada, estabilizou o desempenho e conduziu o Hull ao 7º lugar na Championship. Apesar do progresso, foi demitido após ficar por pouco fora dos playoffs.

Agora, ele retorna ao mesmo local, que tem muita ligação emocional não apenas com ele, como para toda sua família.

“O Hull City é muito especial para mim. Minha avó era sócia-torcedora com cadeira cativa. Minha família estará lá, porque o clube significa muito para mim por várias razões. Espero que possamos fazer um grande jogo, vai ser incrível voltar”, iniciou, em entrevista na véspera do confronto.

“Sem o Hull, sem a experiência de estar lá como jogador e como treinador, eu não estaria sentado aqui hoje. Tenho muito a agradecer ao clube e vivi momentos incríveis lá, tanto como jogador quanto como técnico. É muito bom ver que eles estão indo tão bem na liga. É um grande clube, com grandes pessoas, grandes torcedores, uma grande cidade. Vai ser emocionante para mim voltar”.

Liam Rosenior Getty Images

Mas apesar das emoções envolvidas, não haverá lealdade dividida por parte do novo técnico do Chelsea. Ele espera um confronto difícil em Hull e não pretende tratar a partida de forma diferente por se tratar da FA Cup, por ser contra um adversário da Championship ou por suas conexões pessoais com o clube.

“Vai ser um jogo difícil e eu quero ir bem nessa competição. Não vejo de forma diferente de um jogo da Premier League ou da Champions League“.

