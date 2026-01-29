ouro ultrapassa US$ 5,5 mil em meio a ameaças de Trump contra o Irã

Os preços do ouro ultrapassaram US$ 5.500 nesta quinta-feira – um novo recorde – numa elevação acompanhada pelo petróleo, que também subiu depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou atacar o Irã.
O metal precioso subiu mais de US$ 300 nas negociações asiáticas, chegando a US$ 5.588,71, depois que Trump afirmou que o Irã deve negociar um acordo sobre seu programa nuclear, que, segundo países ocidentais, visa desenvolver armas atômicas.
O presidente dos EUA usou sua plataforma Truth Social para instar as autoridades de Teerã a negociar, alertando que “o próximo ataque será muito pior”, referindo-se a um ataque aéreo dos EUA em junho passado.
- Mapa mostra opções de ataque dos EUA ao Irã sem Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos
Os Estados Unidos enviaram uma frota de 10 navios de guerra para o Oriente Médio, após a recente chegada do porta-aviões USS Abraham Lincoln, levando as autoridades iranianas a alertar que responderão a qualquer ação militar de Washington contra seu território.
– O ouro é o inverso da confiança. Quando a confiança na consistência das políticas enfraquece, o ouro deixa de funcionar como proteção e se torna uma alternativa. É isso que estamos vendo agora. Não se trata de medo de uma recessão – comentou o analista de mercado Stephen Innes.
O aumento das tensões também impulsionou os preços do petróleo, com o West Texas Intermediate atingindo seu nível mais alto desde setembro e o petróleo Brent em patamares não vistos desde agosto, em meio a preocupações com o fornecimento de petróleo bruto do Oriente Médio.
Enquanto isso, as bolsas asiáticas operavam em baixa, com fortes quedas em Tóquio, Hong Kong, Xangai, Sydney, Jacarta e Seul.