Cuando Pablo Torre hizo las maletas desde Barcelona a Mallorca en busca de oportunidades, ya sabía que su primer partido con la camiseta bermellona le mediría a sus excompañeros y a su exentrenador, Hansi Flick. El cántabro, que deja atrás una temporada en la que apenas ha disputado minutos, afronta el partido de este sábado en Son Moix(19:30 horas/Movistar) con ganas de hacer un buen papel y cobrarse su particular venganza con el técnico alemán.

