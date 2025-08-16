Barcelona SC define los últimos detalles para recibir a Macará este domingo 17 de agosto desde las 18h00 en el estadio Monumental por la fecha 25 de Liga Ecuabet
En la previa del compromiso habló Joaquín Valiente, pieza titular dentro del once inicial de Ismael Rescalvo
“Me he sentido muy bien, por suerte vengo encontrando nuevamente mi nivel, es positivo para mí y para el equipo. Venimos trabajando día a día para destacar el fin de semana”
“Lograr el protagonismo que venimos teniendo los dos últimos partidos, nos haremos fuertes en casa. Estar con nuestra gente es importante para nosotros”
“Buscaremos mantener esta racha de victorias, seguir lo más alto posible para llegar de mejor manera al hexagonal final. Agradecerle a los socios e hinchada por el cariño que siempre nos dan”.
MM