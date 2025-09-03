Na manhã deste domingo (24) um padre de 41 anos foi preso durante a deflagração da operação “Lobo em Pele de Cordeiro”, conduzida pela Polícia Civil do Paraná por meio do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes (NUCRIA) de Cascavel. A ação incluiu o cumprimento de mandados de prisão temporária e busca e apreensão em diferentes locais ligados ao investigado, incluindo sua residência e uma clínica onde prestava atendimentos.
As investigações foram iniciadas oficialmente no dia 16 de julho de 2025, com base em informações reunidas pela Agência Regional de Inteligência do 5º Comando Regional da Polícia Militar. O relatório técnico apontava indícios de abusos sexuais cometidos contra menores de idade, o que motivou a abertura do inquérito policial.
De acordo com as autoridades, os fatos investigados remontam a 2010, época em que o suspeito ainda era seminarista. O padrão de comportamento identificado inclui abordagens direcionadas a adolescentes em situação de vulnerabilidade social e jovens envolvidos em atividades da igreja, supostamente aliciados com promessas de dinheiro, presentes, viagens e convites para pernoitar em sua residência.
A Diocese de Cascavel afastou o padre de suas funções eclesiásticas em 14 de agosto, após surgirem as primeiras evidências dos abusos. Ele atuava como pároco em uma paróquia da região até o final de 2024.
Além das acusações de abuso sexual, a investigação também aponta indícios de irregularidades na administração financeira da paróquia e prática ilegal da medicina, por meio de terapias complementares oferecidas em um consultório próprio. Um histórico anterior de comportamento semelhante foi identificado: em 2010, o suspeito teria tentado abusar de outro seminarista em um município da região, indicando reincidência.
Até o momento, aproximadamente 11 pessoas já foram ouvidas no inquérito. Entre elas, três vítimas foram formalmente identificadas: uma delas era menor de idade à época dos fatos, e as outras duas, maiores.
A prisão temporária foi autorizada pela Justiça após constatação de que o investigado estaria tentando contatar possíveis vítimas e testemunhas, com potencial para atrapalhar as apurações e intimidar os envolvidos. Ele permanece detido e à disposição do Poder Judiciário.
A Polícia Civil segue com as diligências para localizar novas vítimas e esclarecer todos os fatos. O NUCRIA de Cascavel reforça que denúncias podem ser feitas pelos canais: (45) 3326-4909, Disque 100 (violação de direitos humanos) e Disque 181 (Disque-Denúncia do Paraná).