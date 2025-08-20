A preparação da estrutura do 38º Hallel Franca está em andamento no Parque de Exposições “Fernando Costa”, na zona norte da cidade. O evento, que acontece de 12 a 14 de setembro, promete reunir milhares de fiéis de diversas regiões do Brasil sob o tema “A esperança não engana”. Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson participam desta edição do evento de música católica.
A montagem da estrutura fixa do palco está adiantada. Nos próximos dias, será colocada a lona de cobertura e, em seguida, as barracas serão instaladas.
Com entrada gratuita, o Hallel contará com uma ampla estrutura que inclui praça de alimentação, bazar, lojas, livrarias, berçário e até área de camping. A programação traz shows, missas, módulos de formação, pregações, confissões e momentos de espiritualidade e reflexão.
Entre as atrações confirmadas, estão padres, pregadores e músicos de destaque no cenário católico, como Frei Gilson, Pe. Marcelo Rossi, Pe. Raphael Romão, Flávio Vitor, Rosa de Saron, além de outras atrações.
Padre Marcelo Rossi
No festival do ano passado, Padre Marcelo Rossi questionou tia Lolita, fundadora do Hallel, se poderia voltar em 2025. “Estou me convidando”, brincou. A anfitriã comoveu o público ao responder. “Claro, a casa é sua! (…) O senhor disse que seu coração é do Brasil e seus pés são de Franca. Não, seu coração também é de Franca.” Durante a apresentação de Rossi, 50 mil fiéis marcaram presença no último dia do evento, no domingo, 8 de setembro de 2024.
Frei Gilson
Uma das grandes atrações do 38º Hallel é Frei Gilson, fenômeno da fé e da música católica no Brasil. Conhecido por liderar o ministério Som do Monte e por suas lives de oração – especialmente o Rosário às 4 h da manhã -, o sacerdote acumula milhões de seguidores nas redes sociais e plataformas de streaming. Esta será a segunda vez que Frei Gilson participará do evento em Franca.