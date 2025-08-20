Ele corre para contar para Solange, que fica chocada. Os dois se ligam que o César falou que andou morando um tempo na Europa na mesma época em que Fátima viveu em Paris com Afonso (Humberto Carrão). A ruiva aciona seus contatos e descobre que o modelo não fez nenhum trabalho no tempo em que esteve vivendo lá (amante profissional, né amores). Sardinha fica possesso da vida e Solange pede que ele mantenha a calma.

