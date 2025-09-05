Palermo pode dizer que jogou ao lado de dois dos maiores da história do futebol mundial. Quando chegou ao Boca em 1997, conseguiu pegar o fim da carreira de Diego Maradona, que estava prestes a se aposentar dos gramados. Martín, à época, tinha apenas 25 anos. Foram dois jogos ao lado de Maradona com duas vitórias, contra River Plate, pelo Campeonato Argentino, e contra o Colo-Colo, pela Libertadores.

