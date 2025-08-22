O Palmeiras segurou um empate sem gols com o Universitario (Peru), na noite desta quinta-feira (21) no Allianz Parque, em São Paulo, e garantiu presença nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Na próxima etapa da competição, o Verdão medirá força com o River Plate (Argentina), que superou o Libertad (Paraguai) nas oitavas de final.
Na etapa final a equipe peruana até ensaiou uma pressão, mas o Palmeiras mostrou maturidade para assumir o controle das ações a partir da manutenção da posse de bola. A partir daí as oportunidades apareceram de lado a lado, mas a igualdade perdurou até o final dos 90 minutos.
Fonte: Agência Brasil