“Então, por favor, pensem positivo. E agradeço os desejos de felicidades. Não há joguinhos sendo feitos. Sou sincera. Não confundam minha bondade com fraqueza, nem minha ousadia com amargura. Não estou aqui por dinheiro ou fama, mas para ver do que sou feita de verdade, com trabalho árduo, e para deixar um legado honesto do qual minha família possa se orgulhar. Não sou uma estatística, tive que aprender da forma mais difícil. Sou uma pessoa curiosa, uma artista”, Anderson completou.
Pamela Anderson quebra silêncio e nega ‘golpe de marketing’ em suposto romance com Liam Neeson: ‘Não estou aqui por dinheiro’ | Celebridades
