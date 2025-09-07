Hoy no me interesa ‘cargar’ al rival con publicaciones picantes en redes sociales, o hablar de la enorme brecha de victorias que tenemos a favor en el historial de clásicos, o jugar a cuál es la mejor hinchada y la que mejor salida realice. Hoy solo pienso en no perder.
No me atrevo a decir ‘ganar’. Y me disculparán mi falta de positivismo pero la situación no es para menos, el mal nivel mostrado, incluso después de la llegada del gran Hernán Torres, no me hace pensar que los tres puntos estén en la bolsa de Millonarios después de las diez de la noche de hoy.
A nuestro favor juega que el fútbol es impredecible y cambiante. El que llega bien cae y el que llega mal se levanta. Quizá sea un ápice de ese positivismo ausente, o depronto alguna manera de que el subconsciente me invita a creer en esta camada de jugadores que tan deplorable torneo vienen haciendo.
Hoy veía en el canal licenciatario un partido de hace tan solo un año, en el que derrotamos a Santa Fe con jugadores en cancha como Macka, Giraldo, Cataño, Larry, Daniel Ruíz, entre otros. Después me remití a ver la lista de convocados y me encuentro con nombres que está lejanos de este equipo de hace tan solo un año.
Es lo que hay, fruto de una pésima planeación deportiva y de la falta de ambición de quienes dirigen este club. Pero bueno, hay que volver al presente y salir a disputar este clásico con dignidad, con la ilusión de que un triunfo nos acercaría levemente a ese primer objetivo del semestre que es clasificar al octogonal final. Objetivo que en sí sigue siendo distante y con una baja probabilidad de ocurrencia.
Me quiero aferrar a un hecho: la presencia en el banquillo de Hernán Torres Oliveros y el recuerdo de los 12 clásicos que disputó en su primer periodo en Millonarios. Ese año el balance fue positivo, es alguien que sabe jugar este tipo de partidos y los ha sabido ganar, lo que puede ser una inyección anímica para esa camada de jugadores que hoy visten esta camiseta y que hasta ahora (salvo contadas excepciones) no han estado a la altura.
El balón rodará en El Campin a las 8:30. Estaremos en el estadio alentando y ejerciendo nuestro derecho a la sana y pacífica protesta frente al manejo y situación actual de Millonarios. Mientras tanto se disputará el clásico con menos expectativa en el último tiempo, esperando que no perdamos frente al rival de patio.
El clásico 323 puede definir el futuro de este equipo, porque no tengo duda de que un eventual triunfo seria el aliciente para que la segunda mitad del torneo sea completamente diferente a la primera, que ha sido desastrosa. Espero que mañana volvamos a tener un domingo alegra a causa de Millonarios.
Por Andrés Rey Hernández@andresreyhdez