Pedro Henrique, vendedor ambulante de Colombo, região metropolitana de Curitiba, desistiu do BBB 26 na noite deste domingo (18). O participante, que entrou no programa após ser escolhido pelo público na Casa de Vidro da região Sul, apertou o botão de desistência por volta das 20h05, poucas horas antes da primeira formação de paredão da temporada. O motivo da desistência foi uma acusação de assédio por parte de uma das sisters confinadas.

A saída aconteceu logo após Jordana Morais denunciar aos colegas que Pedro a teria agarrado pelo pescoço e tentado beijá-la à força na despensa da casa. No confessionário, o ex-participante admitiu o comportamento inadequado: “Hoje eu cobicei e desejei a Jordana, que é muito parecida com a minha esposa, achei que ela tinha dado moral também, que era algo recíproco, mas pelo que eu vi era algo da minha cabeça. Fomos lá em cima buscar um babyliss e eu tentei beijar ela, entendi errado. Não era isso que ela queria”, explicou o ex-participante no confessionário.

Tadeu Schmidt, apresentador do programa, confirmou posteriormente que, caso Pedro não tivesse apertado o botão de desistência, seria expulso pela produção do reality show.

Imagem mostra o participante Pedro do BBB 26 apertando o botão para desistir do programa. Reprodução/Globo.

Pedro do BBB 26 rendeu muitas polêmicas na casa

Em apenas uma semana de programa, o morador de Curitiba acumulou uma série de polêmicas. Além do episódio com Jordana, Pedro foi criticado por revelar repetidamente aos colegas que já havia traído sua esposa, que está grávida. Segundo ele, ela o perdoou “em nome da família”, mas ressaltou que ele mesmo não perdoaria uma traição dela. Após as controvérsias no reality, a esposa apagou fotos com ele das redes sociais e removeu o status de casada.

O comportamento do participante também gerou incômodo entre os colegas de confinamento. No dia 17 de janeiro, foi acusado de fingir uma crise de ansiedade para gerar comoção e evitar ser alvo de votos no primeiro paredão, causando revolta na casa.

Outros participantes apontaram ainda que Pedro fazia comentários considerados indiscretos e tentava forçar discussões políticas com competidores como Ana Paula Renault, possivelmente visando desestabilizá-los como estratégia de jogo.

Durante sua curta permanência, o vendedor ambulante frequentemente reclamava de perseguição e tinha reações exageradas quando confrontado sobre suas atitudes, comportamento que foi interpretado por muitos telespectadores como manipulação e vitimismo.

Entre outras polêmicas, ele jogou própolis em uma blusa do participante Juliano Floss. A roupa, segundo Floss, estava com o cheiro da namorada, a cantora Marina Sena, e tinha muito valor sentimental. Juliano Floss reclamou com Pedro que ele nem o avisou que tinha derrubado a substância, ou pediu desculpas.

A desistência de Pedro marca o primeiro abandono desta edição do programa e reacende discussões sobre comportamentos inadequados em reality shows. Além dele, quem saiu antes do previsto foi o ator Henri Casteli, por questões de saúde.

