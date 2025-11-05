O MP Responde destaca nesta edição o problema do bullying, com questões respondidas pela Promotora de Justiça Heloíse Bettega Kuniyoshi Casagrande, do Ministério Público do Paraná. Ela atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação, unidade especializada do MPPR que neste mês está com uma ação em diversas escolas de todo o Estado para tratar deste tema, a campanha #MundoSemBullying. Confira a seguir:
– Como e onde noticiar um caso de bullying quando as providências adotadas pela escola não são suficientes?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
