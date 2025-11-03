O MP Responde traz nesta edição questões sobre crime organizado e prisões, respondidas pelo promotor de Justiça Guilherme Franchi da Silva Santos, do Ministério Público do Paraná, que atua no Núcleo de Umuarama do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Confira a seguir:
– O que caracteriza o crime de organização criminosa e quais as penas cabíveis?
– Qual a diferença de prisão preventiva e prisão em flagrante?
Serviço à população – O MP Responde tem o formato de spot com aproximadamente um minuto de duração, nos quais procuradores e promotores de Justiça respondem perguntas relacionadas ao trabalho do Ministério Público e a assuntos jurídicos. Os spots podem ser veiculados gratuitamente por qualquer rádio interessada. As perguntas são baseadas em questões da comunidade que chegam ao MPPR, e também é possível sugerir temas. Os contatos são o e-mail: [email protected] ou o telefone (41) 3250-4469.
Podcasts – Os programas de rádio do MPPR também são disponibilizados nas plataformas Spotify e Apple.
Edições anteriores:
– O que é o crime de tortura e quais as penas cabíveis?
– Posso levar ao Ministério Público uma suspeita de violência contra idoso praticada por parentes da vítima?
– Como posso verificar se um loteamento está regular?
– Estão fazendo um loteamento em área de preservação na minha cidade. Posso noticiar ao Ministério Público?
– Vítimas de violência doméstica que precisam deixar suas casas têm direito a serviço de acolhimento?
– Mulheres que sofrem violência doméstica podem perder a guarda dos filhos se saem de casa para fugir das agressões?