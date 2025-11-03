Um bebê recém-nascido foi salvo por um policial civil na delegacia de Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, após dar entrada na unidade com dificuldades respiratórias.

O caso aconteceu quando um homem entrou desesperado na delegacia carregando o bebê, que já apresentava sinais claros de asfixia. Ao perceber a gravidade da situação, o policial de plantão não hesitou em aplicar seus conhecimentos de primeiros socorros.

“Ao perceber a situação, o policial iniciou a manobra de desengasgamento infantil e conseguiu desobstruir as vias aéreas da criança, que voltou a respirar normalmente”, explica a delegada Juliana Cordeiro.

A rápida intervenção foi decisiva para salvar a vida do pequeno. Após o atendimento emergencial na delegacia, o recém-nascido foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Piraquara para avaliação médica completa e acompanhamento.

O caso reforça a importância do treinamento multidisciplinar dos agentes de segurança. A delegada Juliana Cordeiro destacou que o trabalho da Polícia Civil do Paraná vai além das investigações criminais, incluindo também o preparo para situações emergenciais como esta.

“O policial possui treinamento em primeiros socorros e técnicas de desengasgamento, o que permitiu a execução correta do procedimento”, completou a delegada.

A ocorrência evidencia como o preparo técnico dos policiais pode fazer a diferença em momentos críticos, salvando vidas mesmo fora do contexto tradicional de combate ao crime.

Grupos de WhatsApp da Tribuna

Receba Notícias no seu WhatsApp!

Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.

Participe dos Grupos da Tribuna

Source link