A Universidade Federal da Paraíba abriu inscrições para uma pesquisa científica voltada a mulheres com obesidade, com oferta de avaliações completas e exames gratuitos. O estudo ocorre por meio do Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, o PPGNec, no campus da UFPB.
A pesquisa seleciona mulheres entre 18 e 40 anos, com índice de massa corporal entre 30 e 34,9, que não praticam exercícios físicos regularmente há pelo menos seis meses. O estudo também exige que as participantes não utilizem medicamentos controladores de apetite no mesmo período. A equipe oferece avaliação da composição corporal por bioimpedância e antropometria, além de exames laboratoriais gratuitos, como glicemia e perfil lipídico. As participantes também passam por avaliação cerebral com eletroencefalograma e recebem tratamento com estimulação cerebral não invasiva ou exercício aeróbico orientado.
O protocolo exclui mulheres gestantes ou lactantes e pessoas com histórico de convulsão, implantes metálicos na cabeça, marca-passo, cirurgias bariátricas recentes ou comorbidades psiquiátricas graves. A equipe define outros critérios de segurança durante a triagem. As atividades acontecem na UFPB, com encontros três vezes por semana, durante um mês. As interessadas podem obter mais informações pelos telefones (83) 99300-5529, com Francilene Lira, ou (83) 99369-9982, com Ana Júlia.