Aprova Paraná Universidades abre nesta quinta as inscrições para os classificados

A Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) informa que o período de inscrições no Sistema Aprova Paraná Universidades começa nesta quinta-feira (29). O programa integra a política educacional do Governo do Estado voltada à ampliação do acesso ao ensino superior público, organizando de forma unificada a disputa por vagas nas instituições estaduais. Esta etapa é destinada aos candidatos que tiveram confirmados seus resultados na Prova Paraná Mais (de avaliação de desempenho) e que desejam concorrer às vagas ofertadas pelas universidades estaduais. O prazo segue até 02 de fevereiro.

A participação nesta fase é obrigatória para que o estudante integre efetivamente o processo seletivo. É nesse momento que o candidato deve acessar a plataforma, fazer o cadastro e confirmar o interesse nas vagas, além de indicar e organizar suas opções de curso e instituição.

“Esse é o maior programa do ensino estadual do Paraná e realiza a inclusão de estudantes da rede pública nas instituições de ensino superior pertencentes ao Governo do Estado. Com ele vemos esses alunos ocupando mais espaços de ensino”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda. Participam do programa as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Norte do Paraná (UENP) e Estadual do Paraná (Unespar).

Permitindo que o estudante acompanhe o status da sua classificação em tempo real, o sistema de ranking dinâmico é atualizado diariamente ao longo do período de inscrições. Com isso, os participantes conseguem acompanhar a própria colocação e visualizar suas chances de aprovação conforme as notas e escolhas feitas pelos demais candidatos. Esse acompanhamento permite decisões estratégicas, já que as opções podem ser alteradas durante o prazo.

Além da escolha do curso e da instituição, é importante que o candidato revise todos os dados cadastrados, evitando inconsistências que possam comprometer a participação. A orientação é não deixar a inscrição para os últimos dias, garantindo tempo para ajustes e correções, se necessário. O ranking é atualizado diariamente e as opções podem ser alteradas dentro do prazo.

COMO SE INSCREVER – Para fazer a inscrição, o candidato deve acessar o Sistema Aprova Paraná Universidades, dentro do período estabelecido, fazer login na plataforma com seus dados, conferir as informações pessoais já registradas e, em seguida, confirmar o interesse em participar do processo seletivo.

Depois, é necessário selecionar e ordenar as opções de curso e instituição desejadas, finalizando a inscrição no próprio sistema. Durante todo o prazo, é possível retornar à plataforma para acompanhar o ranking, revisar dados e alterar as escolhas, caso necessário.

NOTA NA AVALIAÇÃO – Os alunos que podem participar do Aprova Paraná Universidades fizeram a Prova Paraná Mais, uma avaliação de alunos do ensino médio da rede estadual, que foi aplicada em novembro de 2025 para cerca de 72 mil estudantes. Ela é a principal ferramenta do Estado para avaliar o desempenho de estudantes da rede estadual.

Além disso, também é uma oportunidade de acesso ao Ensino Superior para os concluintes do Ensino Médio: as notas podem ser utilizadas para ingresso nas universidades estaduais pelo programa Aprova Paraná Universidades, uma parceria entre a Seed-PR e a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti).

São reservadas 20% das vagas das universidades estaduais para os alunos das 3ª e 4ª séries do Ensino Médio que realizarem a Prova, desde que não zerem a pontuação na redação. Eles podem se candidatar a até duas opções de cursos nas universidades participantes. A oferta para 2026 é de 3.757 vagas distribuídas em 440 cursos de nível superior.