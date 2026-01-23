Petrobras (PETR4) avança no semanal após rompimento técnico e mira topo histórico

As ações da Petrobras (PETR4) iniciaram a semana em forte alta, dando sequência ao movimento comprador observado na semana anterior. Com isso, apenas em janeiro, o papel já acumula valorização de 8,47%, movimento que reforça a leitura de continuidade da tendência de alta no médio prazo.
Além disso, a movimentação recente chama atenção não apenas pela intensidade da alta, mas também pela forma como o preço está se deslocando acima de regiões técnicas relevantes, sugerindo manutenção do controle por parte dos compradores. Nesse contexto, esse comportamento mantém PETR4 em evidência entre os papéis de maior liquidez da B3 neste início de ano.
Rompimento de padrão reforça força compradora
No gráfico semanal, PETR4 rompeu um triângulo ascendente, padrão clássico de continuidade altista. Esse rompimento veio acompanhado do acionamento de um pivô de alta, com barras relevantes e fechamento próximo às máximas, sinalizando domínio dos compradores.
O contexto técnico é reforçado pela inclinação positiva das médias móveis de 9 e 21 períodos, que seguem alinhadas e se afastando, o que indica aceleração do fluxo comprador e fortalecimento da tendência no médio prazo.
Ainda assim, esse conjunto de sinais técnicos sustenta a leitura de tendência altista, mas exige atenção redobrada às regiões de oferta à frente, sobretudo pela proximidade do topo histórico.
Resistências à frente concentram atenção do mercado
Com o avanço recente, PETR4 se aproxima de regiões de alta relevância. A primeira resistência está em R$33,67, nível que pode atuar como barreira inicial ao movimento. Acima disso, o mercado passa a olhar diretamente para o topo histórico em R$35,04, região onde tende a haver aumento de realização de lucros e maior disputa entre compradores e vendedores.
Continua depois da publicidade
Caso haja rompimento consistente dessas regiões de resistência, preferencialmente com fechamento acima delas, o ativo pode buscar alvos mais longos. Pela projeção de Fibonacci, os próximos alvos técnicos aparecem em R$36,52 e, em um cenário mais otimista, em R$38,99.
Confira nossas análises:
Suportes e possíveis correções
Apesar do cenário positivo, correções fazem parte de movimentos saudáveis dentro de uma tendência. Em um eventual recuo, o mercado deve observar com atenção a região de R$31,87, antiga resistência que agora passa a atuar como suporte relevante, caracterizando uma região de bipolaridade.
Continua depois da publicidade
A perda desse nível enfraquece o cenário técnico de médio prazo e abre espaço para uma correção mais profunda, com alvo no suporte dos fundos anteriores em R$29,53, patamar que tende a atrair novamente compradores em um contexto de tendência ainda positiva no semanal.
Guias de análise técnica:
Confira mais conteúdos sobre análise técnica no IM Trader. Diariamente, o InfoMoney publica o que esperar dos minicontratos de dólar e índice.