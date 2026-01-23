Edital Câmara dos Deputados Policial SAIU! Inicial R$ 23 mil

Saiu o edital Câmara dos Deputados Policial Legislativo Federal (PLF)! São oferecidas 40 vagas imediatas e ainda 40 oportunidades de cadastro de reserva na Câmara dos Deputados.

As inscrições serão abertas no site do Cebraspe, de 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, conforme horário oficial de Brasília/DF. A taxa de inscrição é no valor de R$ 150,00.

Além disso, de acordo com o cronograma do edital publicado, as provas objetivas e dissertativas estão previstas para 26 de abril de 2026.

A remuneração inicial do Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal é de R$ 21.328,08, incluído o adicional de periculosidade. Além disso, há adicionais como auxílio, gratificações e outros que complementam o valor.

Veja abaixo o índice com informações sobre o edital Câmara dos Deputados:

Edital Câmara dos Deputados Policial: situação atual

23/01/2026 – Edital publicado

Edital Câmara dos Deputados Policial: remuneração e benefícios

Segundo o edital publicado, a remuneração inicial é de R$ 21.328,08, incluído o adicional de periculosidade.

Quais benefícios são garantidos aos servidores da Câmara dos Deputados? Além da remuneração, os servidores têm direito a uma série de benefícios, sendo eles:

Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.784,42;

Assistência pré-escolar de R$ 1.184,35;

Repasse destinado à realização de exames periódicos.

Os valores dos benefícios informados têm como referência 2025 e foram obtidos por meio do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.

Edital Câmara dos Deputados Policial: inscrições

Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, no seguinte site:

http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_pl, no período de 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF).

Taxa de inscrição: R$ 150,00.

Edital Câmara dos Deputados Policial: cargos e vagas

Ao todo são 80 oportunidades, sendo 40 vagas imediatas e ainda 40 oportunidades de cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:

Vagas Imediatas

Ampla Concorrência (AC): 26 vagas.

26 vagas. Pretos e Pardos (PP): 10 vagas.

10 vagas. Pessoa com Deficiência (PCD): 2 vagas.

2 vagas. Pessoa Indígena (PI): 1 vaga.

1 vaga. Pessoa Quilombola (PQ): 1 vaga.

Cadastro de Reserva

Ampla Concorrência (AC): 26 vagas.

26 vagas. Pretos e Pardos (PP): 10 vagas.

10 vagas. Pessoa com Deficiência (PCD): 2 vagas.

2 vagas. Pessoa Indígena (PI): 1 vaga.

1 vaga. Pessoa Quilombola (PQ): 1 vaga.

Vale destacar que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de expediente ou escala de plantão, a critério da Administração.

Para concorrer ao cargo é exigido curso de graduação em qualquer área de formação, desde que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B, válida e sem impedimentos.

Cargos vagos

De acordo com o site da Casa, há 47 cargos vagos para Técnico legislativo – Policial Legislativo Federal

Edital Câmara dos Deputados Policial: conheça as etapas do concurso

Quanto às fases do concurso, os candidatos serão submetidos a um conjunto de etapas, todas previstas em edital.

A seleção contará com avaliações de caráter eliminatório e classificatório, conforme a natureza de cada fase, abrangendo:

Prova objetiva do Concurso Câmara dos Deputados Policial

A aplicação da prova objetiva está marcada para 26 de abril de 2026. Os candidatos terão 5 horas de realização.

A prova valerá 180,00 pontos e será composta por 180 questões de CERTO ou ERRADO, sendo divididas em 90 questões de conhecimentos gerais e 90 questões de conhecimentos específicos.

Disciplinas de Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Raciocínio Lógico e Noções de Estatística

Direito Constitucional e Legislação Interna da Câmara dos Deputados

Direito Administrativo

Informática e Dados

Disciplinas de Conhecimentos específicos

Direito Penal e Direito Processual Penal

Criminologia e Noções de Criminalística

Direitos Humanos e Legislação Correlata

Atividade de Inteligência

Prova discursiva

A prova valerá 60,00 pontos e será aplicada também no dia 26 de abril de 2026, com duração de 3 horas. Ela será composta por:

Duas questões , sendo uma sobre os objetos de avaliação de Atividade de Inteligência e a outra sobre os objetos de avaliação de Criminologia e Noções de Criminalística ou Direitos Humanos e Legislação correlata, a serem respondidas em até 20 linhas cada , no valor de 15,00 pontos cada;

, sendo uma sobre os objetos de avaliação de Atividade de Inteligência e a outra sobre os objetos de avaliação de Criminologia e Noções de Criminalística ou Direitos Humanos e Legislação correlata, a serem respondidas em até , no valor de 15,00 pontos cada; Uma peça de natureza técnica sobre os objetos de avaliação de Direito Penal e Direito Processual Penal, a ser respondida em até 50 linhas, no valor de 30,00 pontos.

Teste de aptidão física

Serão convocados, os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas. De caráter eliminatório, os candidatos serão considerados “aptos” ou “inaptos” após o teste.

O Teste de aptidão física será composto pelos seguintes exercícios:

Teste dinâmico de flexão de braço em barra fixa (para candidatos do sexo masculino) ou Teste estático de flexão de braço em barra fixa (para candidatas do sexo feminino);

(para candidatos do sexo masculino) ou (para candidatas do sexo feminino); Teste de impulsão horizontal ;

; Teste de shuttle run (ir e vir) ;

; Teste de natação de 50 metros ;

; Teste de corrida de 12 minutos.

Avaliação psicológica

Será realizada em dois momentos: após a prova de aptidão física e após o curso de formação profissional.

A avaliação psicológica consistirá na análise padronizada de características cognitivas, de raciocínio, emocionais, de personalidade e motivacionais do candidato, podendo ser aplicada coletivamente.

Poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e aplicados por psicólogos registrados nos Conselhos Regionais de Psicologia.

Avaliação da saúde física e mental

A avaliação de saúde física e mental terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.

A avaliação de saúde física e mental busca medir se o candidato possui as condições de saúde física e mental necessárias para suportar os exercícios aos quais será submetido durante o programa de formação profissional e para desempenhar as atribuições do cargo.

Sindicância de vida pregressa e investigação social

Todos os candidatos passarão pela sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que poderá se estender até a nomeação. Serão observados antecedentes criminais, civis, sociais, familiares e profissionais.

Programa de formação profissional

Última etapa do certame. O programa de formação profissional, de caráter eliminatório, será realizado conforme a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso.

O programa de formação profissional terá a carga horária de até 480 horas/aula presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados.

Será realizado na cidade de Brasília (DF).

Durante o programa de formação profissional, o candidato fará jus a auxílio financeiro, na forma da legislação vigente.

Último Concurso Câmara dos Deputados Policial

Organizado pelo Cebraspe, o último concurso da Câmara dos Deputados com vagas para a carreira de Policial Legislativo foi realizado em 2014.

Na ocasião, a seleção ofertou 60 vagas para o cargo, e os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, prova discursiva e teste de aptidão física.

As provas objetivas seguiram o modelo de múltipla escolha sendo compostas por questões distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimento:

Língua Portuguesa, com 30 questões de peso 2;

Legislação, com 20 questões de peso 1;

Informática e Raciocínio Lógico, com 20 questões de peso 1;

Conhecimentos Específicos, com 70 questões de peso 2.

Edital Câmara dos Deputados Policial: materiais gratuitos

Motivos para fazer o Concurso Câmara dos Deputados Policial

Um dos principais motivos para participar do concurso da Câmara dos Deputados para Policial Legislativo é a estabilidade oferecida pela carreira. O cargo integra o Poder Legislativo Federal e segue o regime estatutário, assegurando estabilidade após o estágio probatório, além de contar com um plano de carreira bem definido e possibilidades de progressão ao longo do tempo.

Além disso, a atuação do Policial Legislativo é altamente valorizada. O profissional desempenha funções essenciais para a segurança institucional da Câmara dos Deputados, atuando na proteção de autoridades, servidores e do patrimônio público, o que confere prestígio ao cargo e proporciona uma rotina de trabalho dinâmica e diversificada.

Depoimento de aprovado no Concurso Câmara dos Deputados Policial

Edital Câmara dos Deputados PLF

