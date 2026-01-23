Edital Câmara dos Deputados Policial SAIU! Inicial R$ 23 mil

Saiu o edital Câmara dos Deputados Policial Legislativo Federal (PLF)! São oferecidas 40 vagas imediatas e ainda 40 oportunidades de cadastro de reserva na Câmara dos Deputados.
As inscrições serão abertas no site do Cebraspe, de 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, conforme horário oficial de Brasília/DF. A taxa de inscrição é no valor de R$ 150,00.
Além disso, de acordo com o cronograma do edital publicado, as provas objetivas e dissertativas estão previstas para 26 de abril de 2026.
A remuneração inicial do Técnico Legislativo – Policial Legislativo Federal é de R$ 21.328,08, incluído o adicional de periculosidade. Além disso, há adicionais como auxílio, gratificações e outros que complementam o valor.
Veja abaixo o índice com informações sobre o edital Câmara dos Deputados:
Análise do Edital Câmara dos Deputados Policial
A análise do Edital Câmara dos Deputados Policial já está sendo feita! Assista ao vídeo abaixo e entenda tudo sobre o certame para Policial Legislativo Federal:
Edital Câmara dos Deputados Policial: situação atual
- 23/01/2026 – Edital publicado
Edital Câmara dos Deputados Policial: remuneração e benefícios
Segundo o edital publicado, a remuneração inicial é de R$ 21.328,08, incluído o adicional de periculosidade.
Quais benefícios são garantidos aos servidores da Câmara dos Deputados? Além da remuneração, os servidores têm direito a uma série de benefícios, sendo eles:
- Auxílio-alimentação no valor de R$ 1.784,42;
- Assistência pré-escolar de R$ 1.184,35;
- Repasse destinado à realização de exames periódicos.
Os valores dos benefícios informados têm como referência 2025 e foram obtidos por meio do Portal da Transparência da Câmara dos Deputados.
Edital Câmara dos Deputados Policial: inscrições
Será admitida a solicitação de inscrição somente via internet, no seguinte site:
http://www.cebraspe.org.br/concursos/cd_26_pl, no período de 29 de janeiro a 20 de fevereiro de 2026, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília/DF).
Taxa de inscrição: R$ 150,00.
Edital Câmara dos Deputados Policial: cargos e vagas
Ao todo são 80 oportunidades, sendo 40 vagas imediatas e ainda 40 oportunidades de cadastro de reserva. As vagas estão distribuídas da seguinte forma:
Vagas Imediatas
- Ampla Concorrência (AC): 26 vagas.
- Pretos e Pardos (PP): 10 vagas.
- Pessoa com Deficiência (PCD): 2 vagas.
- Pessoa Indígena (PI): 1 vaga.
- Pessoa Quilombola (PQ): 1 vaga.
Cadastro de Reserva
- Ampla Concorrência (AC): 26 vagas.
- Pretos e Pardos (PP): 10 vagas.
- Pessoa com Deficiência (PCD): 2 vagas.
- Pessoa Indígena (PI): 1 vaga.
- Pessoa Quilombola (PQ): 1 vaga.
Vale destacar que a jornada de trabalho é de 40 horas semanais em regime de expediente ou escala de plantão, a critério da Administração.
Para concorrer ao cargo é exigido curso de graduação em qualquer área de formação, desde que o diploma seja reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Além disso, o candidato deve possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo categoria B, válida e sem impedimentos.
Cargos vagos
De acordo com o site da Casa, há 47 cargos vagos para Técnico legislativo – Policial Legislativo Federal
Edital Câmara dos Deputados Policial: conheça as etapas do concurso
Quanto às fases do concurso, os candidatos serão submetidos a um conjunto de etapas, todas previstas em edital.
A seleção contará com avaliações de caráter eliminatório e classificatório, conforme a natureza de cada fase, abrangendo:
- Provas objetiva e discursiva, destinadas a verificar os conhecimentos técnicos e específicos, com caráter eliminatório e classificatório;
- Teste de aptidão física, voltado à avaliação da capacidade física do candidato, de caráter eliminatório;
- Avaliação psicológica, com o objetivo de analisar a compatibilidade do perfil psicológico do candidato com as atribuições do cargo, de caráter eliminatório;
- Avaliação da saúde física e mental, realizada por meio de exames médicos e toxicológicos, também de caráter eliminatório;
- Sindicância de vida pregressa e investigação social, destinada à verificação da idoneidade moral e dos antecedentes do candidato, de caráter eliminatório;
- Programa de formação profissional, etapa final do certame, igualmente de caráter eliminatório.
Prova objetiva do Concurso Câmara dos Deputados Policial
A aplicação da prova objetiva está marcada para 26 de abril de 2026. Os candidatos terão 5 horas de realização.
A prova valerá 180,00 pontos e será composta por 180 questões de CERTO ou ERRADO, sendo divididas em 90 questões de conhecimentos gerais e 90 questões de conhecimentos específicos.
Disciplinas de Conhecimentos Gerais
- Língua Portuguesa
- Língua Inglesa
- Raciocínio Lógico e Noções de Estatística
- Direito Constitucional e Legislação Interna da Câmara dos Deputados
- Direito Administrativo
- Informática e Dados
Disciplinas de Conhecimentos específicos
- Direito Penal e Direito Processual Penal
- Criminologia e Noções de Criminalística
- Direitos Humanos e Legislação Correlata
- Atividade de Inteligência
Prova discursiva
A prova valerá 60,00 pontos e será aplicada também no dia 26 de abril de 2026, com duração de 3 horas. Ela será composta por:
- Duas questões, sendo uma sobre os objetos de avaliação de Atividade de Inteligência e a outra sobre os objetos de avaliação de Criminologia e Noções de Criminalística ou Direitos Humanos e Legislação correlata, a serem respondidas em até 20 linhas cada, no valor de 15,00 pontos cada;
- Uma peça de natureza técnica sobre os objetos de avaliação de Direito Penal e Direito Processual Penal, a ser respondida em até 50 linhas, no valor de 30,00 pontos.
Teste de aptidão física
Serão convocados, os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas. De caráter eliminatório, os candidatos serão considerados “aptos” ou “inaptos” após o teste.
O Teste de aptidão física será composto pelos seguintes exercícios:
- Teste dinâmico de flexão de braço em barra fixa (para candidatos do sexo masculino) ou Teste estático de flexão de braço em barra fixa (para candidatas do sexo feminino);
- Teste de impulsão horizontal;
- Teste de shuttle run (ir e vir);
- Teste de natação de 50 metros;
- Teste de corrida de 12 minutos.
Avaliação psicológica
Será realizada em dois momentos: após a prova de aptidão física e após o curso de formação profissional.
A avaliação psicológica consistirá na análise padronizada de características cognitivas, de raciocínio, emocionais, de personalidade e motivacionais do candidato, podendo ser aplicada coletivamente.
Poderão ser utilizados testes, questionários ou inventários aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP) e aplicados por psicólogos registrados nos Conselhos Regionais de Psicologia.
Avaliação da saúde física e mental
A avaliação de saúde física e mental terá caráter eliminatório e o candidato será considerado apto ou inapto.
A avaliação de saúde física e mental busca medir se o candidato possui as condições de saúde física e mental necessárias para suportar os exercícios aos quais será submetido durante o programa de formação profissional e para desempenhar as atribuições do cargo.
Sindicância de vida pregressa e investigação social
Todos os candidatos passarão pela sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, que poderá se estender até a nomeação. Serão observados antecedentes criminais, civis, sociais, familiares e profissionais.
Programa de formação profissional
Última etapa do certame. O programa de formação profissional, de caráter eliminatório, será realizado conforme a ordem de classificação dos candidatos aprovados na primeira etapa do concurso.
O programa de formação profissional terá a carga horária de até 480 horas/aula presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, inclusive sábados, domingos e feriados.
Será realizado na cidade de Brasília (DF).
Durante o programa de formação profissional, o candidato fará jus a auxílio financeiro, na forma da legislação vigente.
Último Concurso Câmara dos Deputados Policial
Organizado pelo Cebraspe, o último concurso da Câmara dos Deputados com vagas para a carreira de Policial Legislativo foi realizado em 2014.
Na ocasião, a seleção ofertou 60 vagas para o cargo, e os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas, prova discursiva e teste de aptidão física.
As provas objetivas seguiram o modelo de múltipla escolha sendo compostas por questões distribuídas entre as seguintes áreas de conhecimento:
- Língua Portuguesa, com 30 questões de peso 2;
- Legislação, com 20 questões de peso 1;
- Informática e Raciocínio Lógico, com 20 questões de peso 1;
- Conhecimentos Específicos, com 70 questões de peso 2.
Edital Câmara dos Deputados Policial: materiais gratuitos
Motivos para fazer o Concurso Câmara dos Deputados Policial
Um dos principais motivos para participar do concurso da Câmara dos Deputados para Policial Legislativo é a estabilidade oferecida pela carreira. O cargo integra o Poder Legislativo Federal e segue o regime estatutário, assegurando estabilidade após o estágio probatório, além de contar com um plano de carreira bem definido e possibilidades de progressão ao longo do tempo.
Além disso, a atuação do Policial Legislativo é altamente valorizada. O profissional desempenha funções essenciais para a segurança institucional da Câmara dos Deputados, atuando na proteção de autoridades, servidores e do patrimônio público, o que confere prestígio ao cargo e proporciona uma rotina de trabalho dinâmica e diversificada.
Depoimento de aprovado no Concurso Câmara dos Deputados Policial
Veja a seguir o depoimento inspirador do aluno do Gran, aprovado no Concurso Câmara dos Deputados Policial:
Edital Câmara dos Deputados PLF
