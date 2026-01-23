Se juega la segunda fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2026, este viernes 23 de enero a las 6:20 p.m., en el Estadio Metropolitano de Techo de Bogotá, donde Internacional de Bogotá y Cúcuta Deportivo se enfrentarán en un partido que puede empezar a marcar tendencias en el arranque del campeonato. Tanto bogotanos como motilones llegan con la necesidad de sumar tras un debut negativo en la primera jornada.

Internacional de Bogotá, a recuperar puntos en casa

Internacional viene de caer 3–0 ante América de Cali en el Pascual Guerrero. Más allá del marcador, el equipo dejó tramos de posesión pero con dificultades para defender transiciones y proteger el área. Su regreso a Bogotá será clave para ajustar funcionamiento y proponer desde el control del balón.

Para este duelo, el conjunto capitalino espera sostener mayor equilibrio defensivo y aprovechar la localía para sumar sus primeras unidades del año.

Convocados de Internacional de Bogotá

Cúcuta Deportivo tampoco pudo sumar en su debut y llega a la Fecha 2 con urgencia similar. El equipo motilón necesita mejorar su fase ofensiva y encontrar mayor profundidad para competir fuera de casa. El partido en Bogotá representa su primera salida del torneo y una oportunidad para corregir desde temprano.

Jugador destacado por equipo

Internacional de Bogotá: Wuilker Faríñez

El guardameta venezolano fue figura en el debut pese a la derrota y puede ser clave para sostener el partido desde el fondo.

Cúcuta Deportivo: Jonathan Agudelo

Referencia ofensiva y principal carta de gol del equipo motilón para atacar el área rival.

Árbitro: Alejandro Moncada de Antioquia

Asistente 1: Julio Hoyos de Córdoba

Asistente 2: Arbis Acosta de Guajira

Cuarto árbitro: Camilo Sánchez de Bogotá

VAR: John Perdomo de Huila

La Fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 2026 enfrentará a dos equipos que necesitan sumar desde temprano para no quedar rezagados en la tabla. Internacional contará con el impulso de jugar en casa, mientras que Cúcuta buscará recuperar puntos fuera de Norte de Santander.